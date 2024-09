Beatriz Reis revela se conseguiu realizar sonho de aposentar os pais: ‘Não imaginava’

Beatriz Reis, a Bia do Brás, abre o jogo sobre sua vida financeira e revela se conseguiu aposentar a família após rumores

Assim que entrou no Big Brother Brasil 24, Beatriz Reis, a Bia do Brás, compartilhou seu objetivo de usar o prêmio do programa para transformar a vida de sua família. Embora não tenha conquistado o primeiro lugar no reality show, a influenciadora digital e atriz alcançou sua independência financeira e, mais do que isso, realizou o sonho de aposentar os pais.

Em entrevista à Quem, Beatriz abriu o jogo sobre sua vida financeira e admitiu que não imaginava que esse desejo se tornaria realidade tão cedo: "A minha ficha quer cair, mas não cai (risos). É aquela sensação de sonho mesmo. Minha ficha não caiu até hoje porque está sendo muito melhor do que imaginei”, disse a ex-vendedora, que estreou na novela 'Família é Tudo' da Globo.

Na sequência, Bia detalhou como a vida da família mudou após o programa: "Minha mãe já está escolhendo o plano de saúde dela. Nunca tivemos plano de saúde. A gente sempre se tratou no postinho de saúde, na rua de casa. É um sonho e falei para a minha mãe: 'escolhe o que você quiser, e põe todo mundo”, ela contou.

Além de garantir plano de saúde para os pais, os três irmãos e o sobrinho, Beatriz também contou que consegue proporcionar mais conforto a família e relembrou as dificuldades do passado: "Antigamente, chegava do Brás, minha mãe não tinha dinheiro e me esperava para comprar mistura. A gente comeu salsicha por muito tempo”, lembrou.

“Hoje ela vai no mercado e gasta quanto ela quiser. Hoje eu pergunto: 'mãe, quanto você quer no mercado?' Ela fica um pouco sem jeito e vou lá e deposito uma quantia que faz a vontade dela", Bia contou que sua família enfrentava dificuldades financeiras, especialmente após o corte do benefício de aposentadoria por invalidez de sua mãe.

Atualmente, Beatriz aposentou os pais e trabalha com os irmãos: "Hoje ela e meu pai não trabalham mais, graças a Deus. Eu não imaginava que poderia descansar meus pais tão cedo, e hoje meus irmãos trabalham comigo. Acho a melhor coisa trabalhar com família. Claro, tenho a equipe da Globo, mas sempre tem um irmão meu comigo”, celebrou.

“É meu sangue, eu não teria chegado aqui sem eles. Quis trazer eles comigo para poder cuidar e ajudar", finalizou. Vale destacar que assim que adentrou o programa, Bia contou que com seu trabalho, conseguia ajudar a pagar uma ou duas contas atrasadas em casa, mas queria ir mais longe e transformar a vida da família e agora, o sonho é realidade!

