Bárbara Borges ganha elogios ao exibir novo visual: "Ficou mais linda"

Nas redes sociais, a atriz Bárbara Borges mostrou a mudança no visual após abandonar os fios escuros e voltou a ficar loira

Bárbara Borges decidiu mudar o visual e mostrou o resultado da transformação em suas redes sociais nesta sexta-feira, 19.

A atriz, que namora o ator Iran Malfitano, resolveu abandonar os fios escuros e voltou a ser loira. No feed do Instagram, ela postou um vídeo em que mostra o antes e o depois da mudança de cor do cabelo. "A loira voltou", escreveu na legenda da publicação.

Os seguidores elogiaram o novo visual de Bárbara. "Linda", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "Meu Deus! Muito, muito, muito maravilhosa!", afirmou uma fã. "Amei! Estava linda, porém agora ficou mais linda ainda. Te admiro demais, Babi", falou mais uma.

Vale lembrar que Bárbara, que venceu o reality 'A Fazenda 14', está no ar na novela 'Rainha da Pérsia', da Record TV.

Bárbara Borges e Iran estreiam como casal em novela

Iran Malfitano tem se sentido realizado desde a estreia da novela "Rainha da Pérsia", a nova produção bíblica da Record TV, onde ele interpreta um par romântico com Bárbara Borges. Em entrevista à Revista CARAS, o ator compartilhou sua experiência de contracenar pela primeira vez com sua namorada.

"Essa novela marca o retorno da Babi para a teledramaturgia e o meu também", conta Iran, que desde 2021, quando esteve no elenco da novela Gênesis, também da Record, não trabalha com teledramaturgia.

"É uma coisa que a gente queria muito porque, apesar de já termos trabalhado na mesma novela duas vezes, não chegamos a ter cenas juntos em nenhuma delas. Agora temos essa alegria imensa de, além de contracenar, podermos ser um casal na ficção", adianta Bárbara, que completa: "A gente ama o nosso ofício. Estarmos em um projeto como este, que será um espetáculo, é motivo de uma satisfação imensa". Saiba mais!