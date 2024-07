Ana Hickmann impacta ao relembrar looks de praia em viagem: 'Lindíssima'

Cheia de estilo e elegância, Ana Hickmann impacta ao se exibir em fotos de férias na praia; apresentadora relembrou viagem especial

A apresentadora Ana Hickmann chamou a atenção ao relembrar fotos de uma viagem que fez para Curaçao, ilha no Caribe. Nesta quinta-feira, 18, a famosa entrou no clima de tbt e resgatou os registros belíssimos.

Cheia de estilo e elegância, a noiva de Edu Guedes impressionou ao surgir com diversos looks de banho de cor coral. De biquíni e maiô, a loira esbanjou toda sua beleza natural e suas curvas esculturais.

"Tbt das férias maravilhosas em Curaçao! Vocês sabem que o verão é a minha estação preferida e já que aqui ainda tá difícil de esquentar, eu fui pra lá buscar esse calor que eu amo!", escreveu ela na legenda. Nos comentários, a famosa recebeu elogios. "Lindíssima", definiram os fãs. "Maravilhosa", enalteceram outros.

Ainda nesta quarta-feira, 17, Ana Hickmann se emocionou em uma palestra ao relembrar quando acusou o ex-marido de agressão. A apresentadora inclusive exibiu uma foto com um hematoma. "A marca desse braço aconteceu no dia 11 de novembro de 2023. Foi o dia em que eu pedi socorro. Eu nunca mostro essas imagens para ninguém. Aliás, essa semana completou 8 meses. E eu quis fazer isso porque quis mostrar para vocês que não tem endereço, não tem conta em banco, não tem nome de família, não tem cor de pele, não tem nada que nos diferencie. Somos as mesmas, e passamos pelas mesmas coisas. Pode mudar só o nome do agressor, mas o resto continua sendo igual. Isso eu aprendi ao longo desses meses compartilhando e escutando histórias de outras mulheres”, afirmou.

Veja as fotos de Ana Hickmann:

