Ana Furtado impressiona com maiô brilhante em cenário paradisíaco

Em Aruba, Ana Furtado impressiona com look de banho cheio de elegância; apresentadora se destacou em paisagem impactante

A apresentadora Ana Furtado deu um show de beleza em novas fotos publicadas em sua rede social. Viajando sem o marido, o diretor global Boninho, por Aruba, no Caribe, a famosa chamou a atenção nesta quinta-feira, 22, ao surgir deslumbrante no cenário paradisíaco.

Usando um maiô verde brilhante, de modelo de uma alça, a ex-global roubou a cena ao se exibir com classe na paisagem perfeita. Sorridente, Ana Furtado encantou ao surgir com o look estiloso e ao lado de vários flamingos.

"Mostrei um pouquinho da Renaissance Island nos stories, quem viu? Agora a curiosidade: ela também é conhecida como Flamingo Beach e isso dispensa explicações, né? A ilha que fica em Oranjestad (capital de Aruba) foi criada artificialmente na década de 90 e é hoje uma das atrações mais disputadas pelos turistas da região. Esse paraíso de águas claras e calmas, areia branquinha e brisa fresca é tomado por essas aves lindas, que além de tudo, são super dóceis e estão sempre interagindo com os visitantes da ilha", contou ela sobre a experiência.

Nos últimos meses, com o fim do BBB 24, Ana Furtado foi para Boninho para o Japão de primeira classe e impressionou ao exibir os detalhes da cabine deles no avião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Filha de Ana Furtado e Boninho rouba a cena em passeio com os pais

A filha de Ana Furtado e Boninho, Isabella Furtado Oliveira, de 17 anos, chamou a atenção ao surgir passeando com os pais em um shopping no Rio de Janeiro. Bem alta, a jovem roubou a cena ao fazer a aparição com a apresentadora e o diretor.

Em sintonia, a família apareceu usando looks da mesma cor e esbanjando estilo. Enquanto Ana Furtado apostou em um vestido de mangas, a herdeira foi com um modelo de alcinhas. Já Boninho foi de calça jeans e deu um toque especial a sua combinação com um par de tênis azul vibrante. Veja as fotos do momento aqui.