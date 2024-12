Ana Castela muda visual e surge com os cabelos curtos. Veja!

Após término com Gustavo Mioto, a cantora Ana Castela radicalizou no visual e surgiu com os cabelos bem curtinhos. Confira!

Em suas redes sociais, Ana Castela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 18, a cantora decidiu fazer uma mudança radical no visual e abandonou os cabelos longos. Em sua conta no Instagram, a artista publicou um vídeo em que mostra o antes e depois.

"A vida é feita de mudanças, e dessa vez eu quis ir mais além. Obrigada Mateus Saito por me deixar mais linda", disse ela, ao surgir com os cabelos bem curtinhos.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Ficou linda", disse uma. "Eu amei", comentou outra. "De voltas às origens", escreveu ainda uma terceira internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOIADEIRA ® (@anacastelacantora)

Motivo da separação

O fim do namoro de Ana Castela e Gustavo Mioto deu o que falar. Os dois se separaram pela terceira vez desde que assumiram o romance e parece que o término foi sério. Tanto que o colunista Leo Diascontou o motivo da separação.

No programa Fofocalizando, do SBT, Leo Dias contou que ouviu de Gustavo Mioto o motivo do término e comentou como entendeu o recado dele. “Leo, é o problema de sempre: Não tem entrega”, teria dito o cantor. Então, o colunista completou: “Ele diz que está muito mais focado no relacionamento do que ela. Ele não usou as palavras que vou falar agora, mas o que eu entendi é: ‘Estou muito mais envolvido do que ela’”.

Então, a apresentadora Gaby Cabrini também opinou sobre o motivo da separação dos cantores. “Eu acho que são personalidades bem diferentes. Eu gostava porque achava equilibrado, mas entendo o Mioto, porque quando você se entrega totalmente para um relacionamento e não sente a mesma intensidade do outro lado, gera frustração. É difícil e começa a doer, porque você sente que sempre falta alguma coisa”, afirmou.

