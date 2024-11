Alessandra Negrini surge com os cabelos ruivos e recebe elogios

Em suas redes sociais, a atriz Alessandra Negrini surpreendeu ao surgir com os cabelos ruivos e recebeu inúmeros elogios de seus seguidores

Em suas redes sociais, Alessandra Negrini sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 5, a atriz surpreendeu ao publicar em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece com uma peruca ruiva. "Quando viajo eu volto diferente e vocês?", escreveu ela na legenda da publicação.

Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários elogiando a beleza de Alessandra. "Cabelo de sereia", escreveu uma internauta. "Combinou hein", comentou outra. "Foi à praia e voltou Ariel", escreveu uma terceira, fazendo referência à famosa personagem do desenho A Pequena Sereia, da Disney.

O último trabalho de Alessandra na TV foi a Guida de Travessia, novela exibida pela Rede Globo em 2022.

Lady Night

Recentemente, Alessandra Negrini surpreendeu Tatá Werneck ao responder de forma descontraída se ficaria com Rafa Vitti, durante sua participação no Lady Night, da Globo. Sempre bem-humorada, a apresentadora perguntou o que a atriz achava de seu marido, e sem rodeios, a atriz confirmou que ele teria chances com ela.

Durante uma dinâmica chamada "Máquina da Verdade", Negrini passou por um detector de mentiras, com várias brincadeiras. Foi então que Tatá, sempre pronta para provocar, perguntou se a atriz ficaria com seu marido. Em resposta, a famosa inicialmente negou: “Não, não ficaria porque é seu marido, por respeito a você", afirmou.

Na sequência, Tatá provocou mais uma vez e quis saber se Alessandra ficaria com Rafa caso seu relacionamento chegasse ao fim. Em tom de brincadeira, a atriz confirmou e deixou a apresentadora apavorada: "Não seria impossível. Se você deixasse. Estou dizendo que você tem um bom marido", ela justificou a resposta.

Por fim, Tatá continuou brincando e afirmou que o affair entre eles está proibido: "Se eu terminar com ele e ele aparecer com você, vou ficar muito na merd*", declarou. Vale mencionar também que o profissional responsável pela 'Máquina da Verdade' confirmou que Alessandra estava falando a verdade ao afirmar que não ficaria com Rafa Vitti.

