Após brincar que a bolsa estourou na ceia de Natal, Graciele Lacerda exibe momentos de seu trabalho de parto antes de passar pela cesariana

O parto de Graciele Lacerda deixou muita gente confusa, isso porque, a influenciadora brincou com a cunhada, Luciele Di Camargo, que a sua bolsa havia estourado durante a ceia de Natal. Apesar dessa parte ter sido brincadeira, Clara acabou realmente nascendo na madrugada do dia 25 de dezembro.

Em sua rede social, a esposa de Zezé Di Camargo compartilhou alguns vídeos de sua chegada à maternidade ainda usando o look natalino. O que aconteceu foi que a influenciadora entrou na brincadeira da cunhada, mas, ela já estava sentindo contrações há um tempo.

Pela conversa dos vídeos postados pela empresária é possível ouvir o médico dizendo que ela já havia perdido o tampão mucoso no dia 24 e que possivelmente ela estava tendo contrações indolores até que foram se intensificando. Ao chegar na maternidade, Graciele Lacerda começou a sentir dores mais fortes e acabou se surpreendendo ao saber que Clara nasceria antes do esperado.

"As contrações que estavam tímidas, se intensificaram. Liguei para o meu médico, que pediu para ir imediatamente à maternidade", contou o que aconteceu. "Chegamos na Pro Matre contando sobre a trolagem...", falou sobre ter brincado com a bolsa e no fim acabar tendo a filha após o episódio que deixou Zezé assustado.

"Eu e Zezé não estávamos acreditando que a Clara chegaria dia 25 de dezembro...", contou sobre não esperar que o nascimento seria naquele dia. Horas depois, a bebê nasceu às 4h51 do dia 25 de dezembro de 2024 por meio do parto cesariana no Hospital Pro Matre, em São Paulo. O parto foi realizado pelo Dr. Felipe Lazar Júnior. Ela veio ao mundo com 2.330 kg.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciele Camargo (@lucieledicamargo)

Graciele Lacerda não queria ter filhos?

Após anunciar que estava grávida de três meses de seu primeiro bebê com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda gerou muitas dúvidas sobre a novidade. A influenciadora respondeu perguntas dos fãs e fez revelações sobre como resolveu ter um herdeiro com o sertanejo.

Além de contar que conseguiu ficar gestante após várias tentativas de fertilização, a noiva do artista explicou que a dificuldade em ter um filho se deu por não ter congelado óvulos na faixa dos 30 anos, isso porque, na época, ela não queria ser mãe. Graciele Lacerda então compartilhou o que passava em sua cabeça no passado e o que a fez mudar de ideia para realizar seu sonho.

"Até os meus 38 anos eu falava que não queria ter filhos, mas por que que eu falava que não ia ter filhos? Porque a minha situação com Zezé foi muito conturbada, eu ouvi muitas coisas desnecessárias que acabou me bloqueando, fazendo eu desistir de ser mãe e tentar viver só meu relacionamento e bloqueei isso da minha vida e aí com 38 anos, eu e o Zezé voltando de um trabalho, a gente conversando e ele virou pra mim e falou bem assim: 'Acho que tá na hora de você rever isso e pensar em ter filhos porque pode acontecer de você lá na frente se arrepender e ser tarde demais', aí eu comecei a analisar", contou como tudo aconteceu. Saiba mais aqui.

Leia também:Graciele Lacerda mostra visita da mãe na maternidade