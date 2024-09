Virginia volta ao trabalho direto da maternidade após a chegada de José Leonardo

Ela não para! Virginia Fonseca impressiona ao retornar ao trabalho enquanto ainda está na maternidade após o nascimento de José Leonardo

Nesta segunda-feira, 9, Virginia Fonseca usou as redes sociais para mostrar que já está de volta ao trabalho direto da maternidade após a chegada de José Leonardo. Apenas um dia depois do nascimento de seu terceiro herdeiro, ela surpreendeu ao gravar vídeos para divulgar produtos de sua marca e mostrar que já está na ativa novamente.

“Tem uma promo muito boa para soltar para vocês, vocês não estão entendendo”, Virginia declarou e começou a divulgar os produtos de sua empresa de cosméticos deitada diretamente do leito da maternidade: “Não tem erro”, ela declarou na sequência enquanto o recém-nascido estava dormindo em um berço hospitalar ao seu lado.

É bom lembrar que o terceiro herdeiro da influenciadora com o cantor Zé Felipe, José Leonardo, nasceu neste domingo, 8, em Goiânia. Em suas redes sociais, a influenciadora digital comemorou a chegada do mais novo membro da família e se derreteu ao falar sobre o pequeno, que é irmão de Maria Alice, de três aninhos, e Maria Flor, de apenas um.

“Hoje às 17h em ponto veio ao mundo nosso José Leonardo!! Chegou com 3.590kg e 49.5cm. Eu sou só GRATIDÃO, nosso príncipe é perfeito, cheio de saúde e já amado por todos!!! Peço a Deus que lhe dê saúde, paz, amor, sabedoria, humildade e sucesso sempre!! Te amamos Zé Leonardo!! Você é LINDO e sua família tá feliz demais”, declarou.

Leonardo ganha recepção especial com bar na maternidade de Virginia:

No último domingo, 8, Leonardo foi surpreendido com uma recepção especial na maternidade onde sua nora, Virginia Fonseca deu à luz ao neto, José Leonardo. Em suas redes sociais, a influenciadora digital mostrou que montou um bar exclusivo no local, para o cantor, que aproveitou enquanto celebrava o nascimento do netinho.

Nos stories do Instagram, Virginia mostrou a decoração completa da maternidade, com mimos como docinhos e lembrancinhas personalizadas. Sabendo que o sogro gosta de beber, a influenciadora também revelou que preparou um bar especial, com várias garrafas lacradas, para que o cantor sertanejo pudesse comemorar à vontade.