Virginia relata desespero após filha bater a cabeça em pedra: “Foi um caos”

Virginia Fonseca relata susto após a filha bater a testa em uma pedra no banheiro da mansão e compartilha como acalmou a pequena

No último domingo, 1º, Virginia Fonseca passou por momentos de desespero quando sua filha, Maria Flor, de apenas um ano, sofreu um pequeno acidente e bateu a testa em uma pedra no banheiro. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou o perrengue que enfrentou e contou como conseguiu acalmar a pequena diante do susto.

Nos stories do Instagram, Virginia começou seu relato explicando que suas filhas estavam muito cansadas depois de participarem de uma festinha de aniversário. Mesmo assim, ela decidiu deixar as meninas brincarem um pouco mais e só depois decidiu dar um banho de banheira. Foi nesse momento que o acidente aconteceu.

“Galera, juro deixa eu falar um negócio para vocês, criança quando tá muito cansada a dica é: dá banho e já vai dormir, não inventa nenhuma moda! Dá banho e vamos de berço”, Virginia iniciou o relato e contou como tudo aconteceu: “Elas chegaram exaustas do aniversário, assim exaustas, e a gente deixou elas brincarem mais aqui”, contou.

Virginia também revelou que a ideia de colocar as meninas na banheira foi dela, já que elas gostam bastante e isso se tornou um ritual na família. No entanto, a caçula bateu a testa em uma bancada: “A Flor conseguiu bater a cabeça na pedra que tinha lá. Não cortou nem nada, mas ficou roxo e aí já juntou o sono que ela tava com essa batida na testa”, explicou.

Em seguida, Virginia contou que Maria Alice também começou a chorar ao ver a irmã machucada. Além disso, a filha mais velha ficou ainda mais emotiva quando viu um amiguinho usando uma sunga e quis uma igual: “Foi um caos (...), as duas chorando porque a Maria bateu na testa, o que que eu ia fazer?”, a influenciadora digital relatou seu desespero.

Por fim, Virginia explicou que conseguiu acalmar as pequenas. Em meio ao "berreiro", como ela descreveu, levou as meninas para o quarto e deu um banho normal. Após esperar tempo, a influenciadora conseguiu fazer com que elas adormecessem em segurança. Além disso, ela contou que ‘evoluiu’, já que se o acidente fosse no passado, teria “surtado”.

Vale lembrar que além de Maria Alice, de três aninhos, e Maria Flor, que tem apenas um, a apresentadora também está à espera de seu terceiro herdeiro, José Leonardo, que pode nascer a qualquer momento. As três crianças são frutos de seu casamento com o cantor Zé Felipe, filho do cantor sertanejo Leonardo.

