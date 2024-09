A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhar uma sequência de cliques dando beijinho em seu afilhado, Gabriel, de 1 aninho

Virginia Fonseca explodiu o fofurômetro das redes sociais neste domingo, 1º, ao compartilhar uma sequência cliques com o afilhado, Gabriel. O menino, que tem apenas 1 aninho, é filho de Mellody Barreto e William Gusmão, irmão da famosa.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a influenciadora digital aparece dando muito beijos no pequeno, que está todo sorridente. Já na legenda, a mulher do cantor Zé Felipe se declarou para Gabriel. "A dinda ama muito!!! Domingou por cá com muito amor e muita beleza", escreveu ela.

Os fãs ficaram encantados com a postagem. "Ele cresceu tão rápido!! Lindeza", disse uma seguidora. "O sorrisinho véi", se derreteu outra. "Tão precioso", falou uma fã. "Babiel é muito fofo", afirmou mais uma. "Daqui uns dias vai tá assim com o José Leonardo", comentou uma admiradora sobre a chegada do terceiro filho de Virginia.

No mês passado, a influencer dividiu com os seguidores as fotos do dia do batizado de Gabriel, que contou com a presença de suas filhas, Maria Alice e Maria Flor. Para o momento importante na vida do menino, todos usaram roupas brancas. "Hoje foi dia de batizar o Gabriel em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo!! Que o amor de Jesus Cristo acompanhe a vida dele pra sempre!!! Te amamos Babiel, você é muito especial em nossa vida", disse Virginia na legenda da publicação.

Virginia relata desespero após filha bater a cabeça em pedra

No último domingo, 1º, Virginia Fonseca passou por momentos de desespero quando sua filha, Maria Flor, de apenas um ano, sofreu um pequeno acidente e bateu a testa em uma pedra no banheiro. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou o perrengue que enfrentou e contou como conseguiu acalmar a pequena diante do susto.

"Galera, juro deixa eu falar um negócio para vocês, criança quando tá muito cansada a dica é: dá banho e já vai dormir, não inventa nenhuma moda! Dá banho e vamos de berço", Virginia iniciou o relato e contou como tudo aconteceu: "Elas chegaram exaustas do aniversário, assim exaustas, e a gente deixou elas brincarem mais aqui. A Flor conseguiu bater a cabeça na pedra que tinha lá. Não cortou nem nada, mas ficou roxo e aí já juntou o sono que ela tava com essa batida na testa", contou. Saiba mais!