Viih Tube reaproveita roupas antigas da filha para enxoval de Ravi: ‘Tudo já tinha’

Viih Tube e Eliezer dispensam ostentação e preparam o enxoval do filho caçula reaproveitando roupas e comprando em promoções

Viih Tube e Eliezer decidiram dispensar a ostentação e adotaram uma abordagem mais econômica ao preparar o enxoval do filho caçula, Ravi. Nas redes sociais, o casal contou que decidiu reaproveitar as roupas antigas da primogênita, Lua, além de adquirirem novos itens em promoções de forma planejada na última terça-feira, 20.

Nos stories do Instagram, Eliezer mostrou que ele e a esposa foram a um outlet para garantir novas peças para o bebê. Para organizar as compras, ele revelou que a influenciadora digital estava com uma lista detalhada, incluindo quantidades e tamanhos necessários para cada modelo, como bodys e macacões para o futuro herdeiro.

Além disso, Eliezer contou que ele e a esposa aproveitaram algumas promoções e compraram conjuntinhos de duas peças por R$ 79. Após as compras, o casal voltou para casa e mostrou alguns dos itens adquiridos para o bebê. Eles revelaram que compraram 96 peças, com roupas suficientes até os 18 meses de idade.

Em seguida, o influenciador digital e empresário também contou que uma boa parte das roupas do futuro herdeiro veio da irmã mais velha. Ele explicou que muitas peças foram perdidas porque a filha cresceu rapidamente e mostrou que tinha várias roupinhas em cores neutras, como marrom e bege, e podem ser aproveitadas pelo caçula.

“Muita coisa nunca foi usada porque a Lua perdeu. A gente não comprou nada de recém-nascido porque tudo a Lua já tinha. Tudo já tinha. A gente vai aproveitar o carrinho e o berço dela", contou o empresário. Por fim, Viih posou com as compras e prometeu mostrar todas as peças em detalhes para os seguidores futuramente.

Vale lembrar que Viih Tube e Eliezer viajaram até Miami, nos Estados Unidos, para comprar o enxoval da primogênita, Lua. Na época, a mamãe de primeira viagem explicou que optou por fazer as compras no exterior devido aos preços. Agora, no entanto, ela decidiu fazer as compras em outlets brasileiros para o enxoval do filho caçula.

