Viih Tube mostra interação fofíssima de Lua com Ravi

Em suas redes sociais, Viih Tube mostrou um momento fofíssimo entre os filhos Lua, de um ano, e Ravi, de dois meses. Confira!

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores.

Neste domingo, 12, em seu Instagram Stories, a digital influencer mostrou um momento fofíssimo entre os filhos Lua, de um ano, e Ravi, de dois meses, frutos do seu casamento com Eliezer.

No vídeo publicado por ela, Lua aparece fazendo carinho e rindo para Ravi. Em determinado momento, a pequena surpreendeu os presentes ao se declarar para o bebê. "Você tá lindo, irmão", disse Lua.

Emoção

No último sábado, 11, a digital influencer e o marido Eliezer realizaram uma festa para celebrar o segundo mês do filho Ravi. A comemoração foi temática de Disney. O casal surgiu fantasiado de Pato Donald e Margarida, enquanto Lua, primogênita do casal, de um ano, apareceu com um look da Minnie. Já o aniversariante estava vestido como o Mickey.

Neste domingo, 12, a famosa publicou em sua conta no Instagram algumas fotos do momento especial e se emocionou ao relembrar a fase difícil em que o pequeno precisou ser internado na UTI.

"Meu filho, eu acho que em cada mesversario seu a mamãe vai chorar mais que o normal, de tanta gratidão! Eu acabo lembrando sempre de um dos dias no carro voltando do hospital, ouvindo o louvor 'tá chorando por que', tentando me acalmar, chorando tanto que me perdia nas minhas lágrimas, eu nunca vou me esquecer do tanto que eu estava tentando me acalmar em Deus, mas só eu sei como estava difícil, eu estava com muito medo de perder você, um pedaço de mim, eu nunca vou me esquecer da agonia que eu sentia, da dor no peito. E hoje com você recuperado, bem, saudável, com o seu corpinho tão pequeno, mas tão guerreiro, hoje me dando os sorrisos mais lindos do mundo e cheio de vida! Obrigada meu Deus! Eu sei que foi você! Eu nunca vou me esquecer e nem me afastar de você, não só eu, mas toda nossa família viverá sobre a sua palavra", escreveu ela.

