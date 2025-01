Thaila Ayala encanta ao postar novas fotos da filha

Em suas redes sociais, a atriz Thaila Ayala encantou os seus seguidores ao mostrar novas fotos da filha Tereza. Confira!

Em suas redes sociais, Thaila Ayala sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 16, a atriz publicou em sua conta no Instagram diversas fotos da filha Tereza, de um ano. Nas imagens, a pequena surgiu fazendo diversas expressões diferentes, como feliz, triste, assustada, entre outras.

"Atriz", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "É muito fofinha. Que bonequinha linda você tem", disse uma internauta. "Ela é demais. Não dá", escreveu outra. "Como é linda e simpática", se encantou uma terceira.

Casada com Renato Góes, Thaila também é mãe de Francisco, de três anos.

Desabafo

Em conversa recente no programa Mil e uma T(r)etas, Thaila Ayala abriu o coração sobre a experiência de expor o filho Francisco, de três anos, às telas. A atriz contou que ficou preocupada quando percebeu que o filho parou de responder aos comandos e chegou a pensar que ele poderia ter algum grau de autismo.

"Ele foi tendo contato com telas, mas a meu ver não era nada demais. Não eram horas, nem todos os dias, mas tinha bastante comparado a zero (contato). Comecei a perceber que ele não respondia aos comandos, deixou de fazer coisas que normalmente fazia, não olhava mais no olho. Cheguei a achar que ele tinha algum grau de autismo. A evolução dele parou, estagnou. Foi muito bizarro, foi muito marcante", relatou a esposa do também ator Renato Góes.

Na sequência, ela contou que seguiu a orientação de seu médico e decidiu reduzir completamente o tempo de tela de Francisco. Depois de dez dias sem exposição, ela ficou surpresa com a transformação no comportamento do filho. "Fui ao médico e a sugestão foi: 'Vamos cortar 100% de telas?'. Eu: 'Claro'. Do alto do meu privilégio e com toda rede de apoio que eu tenho. Em dez dias sem tela, eu tinha outra criança em casa. Vi na prática", afirmou Thaila, que também é mãe de Tereza, de um ano.

