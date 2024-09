Sthefany Brito reflete sobre desafios de maternidade com primogênito doente

No puerpério, Sthefany Brito compartilhou os desafios de ser mãe de dois, com primeiro filho doente: "Realidade batendo na porta"

Nesta sexta-feira, 20, Sthefany Brito usou as redes sociais para desabafar sobre os desafios que vem enfrentando, agora que é mãe de dois. A atriz, atualmente vivendo a fase do puerpério, contou que o primogênito Enrico, de 3 anos, está com uma virose e explicou como tem lidado com a situação.

Além de se preocupar com o filho mais velho, Sthefany precisa tomar precauções para não transmitir a doença a Vicenzo, seu bebê de apenas dez dias, que ainda não foi vacinado. Por isso, ela contou que usa máscara sempre que amamenta ou se aproxima do recém-nascido.

"A realidade da mãe de dois... Enrico com virose e para chegar perto do Vicenzo tenho que usar máscara para não correr risco nenhum de pegar nada! A realidade tá batendo na porta. Agora, sim, sentindo o gostinho de ter dois filhos", escreveu nos Stories do Instagram.

Confira publicação recente de Sthefany Brito:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Sthefany Brito cai no choro ao compartilhar dificuldades do puerpério

Nesta sexta-feira, 20, Sthefany Brito se emocionou ao compartilhar as dificuldades que está enfrentando no puerpério. Embora esteja lidando bem com a chegada de seu segundo filho, Vicenzo, a atriz lembrou de uma experiência desafiadora após o nascimento do primogênito, Enrico, e não conseguiu conter as lágrimas ao relembrar dessa fase.

Nos stories de seu Instagram, Sthefany celebrou o desenvolvimento de seu filho caçula, que passou no pediatra e está crescendo conforme o esperado. Na sequência, ela brincou que ganhou "estrelinha" pelo progresso do bebê, e que sentiu todo o esforço valer a pena após madrugadas sem dormir e dores no peito por conta da amamentação.

No entanto, Sthefany também relembrou os desafios da amamentação com seu primogênito: “Eu tava lembrando aqui, é impossível não ficar comparando uma maternidade com a outra quando a gente tem mais de um filho. Na do Enrico quem acompanhou aqui deve lembrar como foi sofrida a minha amamentação”, contou.

“Eu estava lembrando que eu me apeguei muito nos dias assim. Eu lembro das pessoas falarem ‘vai passar a dor, vai passar e você vai amamentar com prazer’. E eu sentia quase raiva dessas pessoas porque eu pensava assim: ‘Vai passar quando? Que dia? Que horas? Porque parecia que eu ia sentir aquela dor pelo resto da minha vida”, desabafou.

Na sequência, Sthefany não conteve as lágrimas ao relembrar a dor intensa que sentiu durante a amamentação de seu primogênito. Ela relatou que, após 15 dias, começou a sentir menos desconforto, ressaltando a importância da rede de apoio e da consultoria que a ajudaram nesse processo, mesmo assim, destacou que foi um processo muito desafiador.