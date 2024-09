Sthefany Brito cai no choro ao compartilhar dificuldades do puerpério: ‘Sofrida’

Sthefany Brito não consegue conter as lágrimas e chora ao compartilhar desafios que enfrentou no puerpério; confira o relato

Nesta sexta-feira, 20, Sthefany Brito se emocionou ao compartilhar as dificuldades que está enfrentando no puerpério. Embora esteja lidando bem com a chegada de seu segundo filho, Vicenzo, a atriz lembrou de uma experiência desafiadora após o nascimento do primogênito, Enrico, e não conseguiu conter as lágrimas ao relembrar dessa fase.

Nos stories de seu Instagram, Sthefany celebrou o desenvolvimento de seu filho caçula, que passou no pediatra e está crescendo conforme o esperado. Na sequência, ela brincou que ganhou "estrelinha" pelo progresso do bebê, e que sentiu todo o esforço valer a pena após madrugadas sem dormir e dores no peito por conta da amamentação.

No entanto, Sthefany também relembrou os desafios da amamentação com seu primogênito: “Eu tava lembrando aqui, é impossível não ficar comparando uma maternidade com a outra quando a gente tem mais de um filho. Na do Enrico quem acompanhou aqui deve lembrar como foi sofrida a minha amamentação”, contou.

“Eu estava lembrando que eu me apeguei muito nos dias assim. Eu lembro das pessoas falarem ‘vai passar a dor, vai passar e você vai amamentar com prazer’. E eu sentia quase raiva dessas pessoas porque eu pensava assim: ‘Vai passar quando? Que dia? Que horas? Porque parecia que eu ia sentir aquela dor pelo resto da minha vida”, desabafou.

Na sequência, Sthefany não conteve as lágrimas ao relembrar a dor intensa que sentiu durante a amamentação de seu primogênito Ela relatou que, após 15 dias, começou a sentir menos desconforto, ressaltando a importância da rede de apoio e da consultoria que a ajudaram nesse processo, mesmo assim, destacou que foi um processo muito desafiador.

Sthefany Brito relata dificuldades do puerpério - Reprodução/Instagram

Ao falar sobre a chegada de seu segundo filho, Sthefany revelou que, embora tenha enfrentado momentos de desespero, recebeu apoio logo no início e está vivendo essa fase de forma muito mais leve: “Tem sido um prazer amamentar meu filho sem sentir aquela dor”, ela se emocionou ao relatar a experiência diferente com o caçula.

Sthefany Brito revela como está sua barriga uma semana após o parto:

A atriz Sthefany Brito usou seu perfil nas redes sociais para mostrar como está sua barriga após o nascimento de seu filho caçula, Vicenzo. O menino, fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky, nasceu na última segunda-feira, 9. Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela brincou dizendo que parece estar grávida.