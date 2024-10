Sthefany Brito mostra interação fofa de cachorrinha de estimação com Vicenzo

Sthefany Brito mostrou em suas redes sociais um momento fofíssimo de sua cachorrinha de estimação com o pequeno Vicenzo, de quase um mês

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Casada com Igor Raschkovsky, a atriz é mãe de Antonio Enrico, de três anos, e de Vicenzo, que nasceu há menos de um mês.

Neste sábado, 5, a famosa mostrou em seu Instagram Stories um momento fofíssimo em que sua cachorrinha de estimação fica de olho no carrinho do bebê e ainda se preocupa com qualquer movimentação de Vicenzo. Em seguida, Sthefany contou como está a adaptação dos bichinhos com o novo membro da família.

"Vou falar um pouquinho dos cachorros, como eles estão... O London é muito grudado na gente e ele está mais do que nunca, não larga um segundo, quer estar sempre junto. O Vicenzo chora, ele me olha tipo 'querida, resolve o problema'. Tino está de boa, como se nada estivesse acontecendo. A Tina não estava quando o Enrico nasceu. A Tina pula muito, a Tina é grandona. Ela é um amor, mas ela é bruta. Então, eu mesma estava evitando de ficar muito com a Tina para ela não pular na minha barriga, enfim...", começou ela.

Sthefany ainda se derreteu com o carinho dos cachorros pelo neném. "A gente tinha mostrado o Vicenzo para os cachorros, mas a Tina acho que tinha visto muito pouco. E agora eu estava aqui tomando café com o Vicenzo no carrinho e ela subiu. Que coisa mais linda. Ele fazia 'eh, eh', e ela me olhava desesperada. Ela é muito preocupada. Bicho é melhor do que muita gente por aí. Sério, que bonitinha, muito carinhosa", afirmou.

Momento fofo

A atriz Sthefany Brito usou as redes sociais para falar sobre a maternidade. Na quinta-feira, 03, ela que deu à luzseu segundo filho,Vicenzo, na primeira semana de setembro, e é mãe deAntonio Enrico, de três anos, compartilhou que se programou para atender um pedido do primogênito. Os dois meninos são frutos de seu casamento com Igor Raschkovsky.

Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, ela aparece interagindo com o pequeno e contou que conseguiu buscá-lo na escola. "Hoje me programei toda e fui buscar o meu primeiro amor da vida no colégio. Não ia desde o final da gravidez! Ele sempre me pedia e hoje eu consegui", detalhou ela, que se declarou: "Nem sei explicar o amor que sinto por esse menino. Amo nossos momentos antes de dormir".