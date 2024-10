Sthefany Brito encanta seguidores ao exibir 'look do dia' do filho caçula

Alerta fofura! Sthefany Brito usou as redes sociais para compartilhar roupinha escolhida para o caçula passar o dia e confessou: "Era do irmão"

Nesta sexta-feira, 25, Sthefany Brito agitou as redes sociais ao compartilhar um novo registro em família. Por meio dos Stories de seu perfil oficial no Instagram, a atriz exibiu o look do dia de seu filho caçula, Vicenzo, de 1 mês de vida.

Mãe de Enrico, de 3 anos, também fruto de seu casamento com Igor Raschkovsky, Sthefany confessou que o modelito pertencia ao primogênito. "Lookinho do dia... jardineira amarela (que era do irmão!)", escreveu.

Confira o registro:

Recentemente, a artista realizou uma festa temática para celebrar o primeiro mês de Vicenzo, fruto do seu casamento com Igor Raschkovsky, com quem ela também tem Antônio Enrico, de três anos. Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversos registros da comemoração, que teve como tema o super-herói Homem Aranha. A decoração foi toda nas cores vermelha e azul, e os dois meninos ainda usaram roupas combinando com o tema.

Sthefany Brito rebate comentário inconveniente sobre seu filho

No início desta semana, Sthefany Brito não ficou calada diante de alguns comentários sobre a forma como cuida de seu filho caçula, Vicenzo. Após receber comentários inconvenientes nas redes sociais, ela usou seu perfil para dar uma resposta afiada a uma internauta.

Nos stories do Instagram, a atriz compartilhou um print das mensagens que recebeu da internauta. "Você já está acostumando mal, ele ainda é bebê, deixa ele no bercinho, ele vai acostumar", disse a pessoa. E a artista comentou: "Meu filho não tinha nem 1 mês de vida e ela dizendo que estou acostumando mal no colo! Nem um mês!"

Em seguida, a atriz mostrou que a pessoa respondeu ao seu vídeo, emocionada por ver o herdeiro dando risada para ela; confira mais detalhes!

