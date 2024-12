Sthefany Brito sai sem os filhos e comenta: 'Paz estranha'

Sthefany Brito saiu sem os filhos e aproveitou a paz de um momentinho longe das crianças, ao mesmo tempo a artista definiu a sensação como estranha

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Casada com Igor Raschkovsky, ela é mãe de Antonio Enrico, de quatro anos, e Vicenzo, de dois meses.

Nesta terça-feira, 3, a atriz precisou sair sem os filhos e celebrou o momento um pouquinho longe das crianças. No entanto, Sthefany também definiu a sensação como estranha.

"Vim no shopping porque o passaporte do Vicenzo tinha uma letra errada. Sim, eu não vi no dia que eu peguei. Enfim, aí vim corrigir, saber o que eu tinha que fazer e parei para tomar um café antes de voltar para a casa. Gente, estou me sentindo entranhíssima. Primeiro que eu estou sozinha e vou tomar um café quente e segundo que não tem uma criança chorando, alguém gritando, me chamando. Sabe aquela paz, mas é que estranha, você até desconfia. Gente, isso aqui é real? Existe ainda?", brincou ela em seu Instagram Stories.

Desabafo

Na terça-feira, 26, Sthefany Brito desabafou em suas redes sociais sobre um momento difícil com os filhos Antonio Enrico, de quatro anos, e Vicenzo, de dois meses, frutos de seu casamento com Igor Raschkovsky.

Em seu Instagram Stories, a atriz contou que o filho mais velho protagonizou uma cena de ciúmes e ela prometeu fazer algo só com ele, porém quando esse momento chegou, o pequeno estava dormindo.

"Acabei de chegar em casa. Hoje eu fui buscar o Enrico no colégio e eu me programei para ficar com ele um pouco depois, para fazer um programa só nós dois. Ontem ele teve uma crise de ciúmes. Aí eu falei: 'Amanhã vou dar mais atenção para ele, vou passar um tempo só eu e ele'. E foi o que eu fiz hoje. E eu estou gravando esse vídeo porque eu cheguei em casa agora e ele está dormindo. Cheguei com ele dormindo, só que essa hora ontem era o caos na terra. Era cada um chorando de um lado e eu no meio querendo chorar junto porque não tinha o que fazer. Tudo passa, famoso um dia de cada vez. Dias ruins passam, dias bons também", disse ela.

