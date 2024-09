Sthefany Brito celebra a primeira semana do filho caçula: ‘Amor se multiplica’

A atriz Sthefany Brito abriu álbum de fotos de momentos da primeira semana de vida do filho caçula, Vicenzo

A atriz Sthefany Brito comemorou a primeira semana de vida do filho caçula, Vicenzo, com um post especial nas redes sociais. Na noite desta segunda-feira, 16, ela falou sobre os sentimentos ao se tornar mãe pela segunda vez e também compartilhou fotos.

A estrela exibiu imagens inéditas do seu bebê e também de momentos com o filho mais velho, Antonio Enrico.

"Uma semana que eu descobri que o amor se multiplica, de um jeito diferente, uma história diferente mas o amor que já era imenso conseguiu crescer!! Um pinguinho de gente que chegou me lembrando a força que mora aqui dentro de mim! Uma semana que não consigo ainda acreditar que esse cabeludinho que morava dentro de mim, agora tá aqui nos meus braços! Uma semana de mtos olhares apaixonados, muita conversa (altos papos!) e dedicação total a esse príncipe! É só o comecinho do resto das nossas vidas…", disse ela.

Sthefany Brito faz relato sincero sobre amamentação

A atriz Sthefany Brito usou suas redes sociais para compartilhar mais uma experiência após o nascimento de Vicenzo, seu segundo filho com o empresário Igor Raschkovsky. Desta vez, ela fez um relato sobre amamentação e disse que o processo tem sido mais fácil do que foi com o primogênito, Enrico, de 3 anos.

"Tá mamando super bem. A amamentação do Enrico foi muito sofrida para mim, foi muito difícil, fiquei muito machucada e demorei para pedir ajuda. Quando comecei com a consultora, meu peito já estava muito ruim, muito machucado. Estava prestes a desistir porque foi punk. E aí eu fiquei com essa coisa na cabeça", lembrou ela. Confira o relato completo!