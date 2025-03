Sonia Abrão explica tema do 11º mesversário do neto; veja

Prestes a celebrar o primeiro ano de vida do neto, Sonia Abrão explica tema escolhido para último mesversário do garoto; confira

O neto de Sonia Abrão, Filippo, filho de Jorge Abrão com Bella Morais, está prestes a completar um ano de vida. Com 11 meses, o bebê ganhou mais uma festinha de mesversário e a vovó coruja encantou ao postar cliques do momento.

Em sua rede social, a comandante do A Tarde É Sua, da RedeTV!, postou uma montagem nesta segunda-feira, 24, mostrando o tema da comemoração e o netinho vestido com a fantasia. A jornalista contou que a decoração foi escolhida para combinar com o gosto musical do pequeno.

"11 meses do Pippo, nosso tubarãozinho amarelo que adora os desenhos do Baby Shark e até dança essa musiquinha! Por isso, o seu último mêsversário teve esse tema! Né, papais ", escreveu a famosa na legenda.

Em fevereiro desste ano, Filippo foi batizado e a cerimônia foi puro luxo e sofisticação. O batismo aconteceu na Capela de Santa Luzia, em um hotel em São Paulo. Após o momento religioso, a família teve uma festa muito elegante e fina.

É bom lembrar que, em abril de 2024, o menino nasceu e, desde então, mamãe e vovó celebram seus meses com festinhas, como mostraram algumas vezes na rede social. Ao chegar ao mundo, ele teve uma recepção luxuosa na maternidade. O quartinho do bebê também foi revelado por Bella Morais, que exibiu que todos os itens foram personalizados para o garoto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Quem é o ex-marido de Sonia Abrão?

A apresentadora Sonia Abrão encanta ao exibir registros de seu netinho Filippo, nascido em abril de 2024. O pequeno é filho de seu único herdeiro, Jorge Abrão, do casamento que viveu por quase 30 anos com Jorge Damião.

Inclusive, a jornalista mostrou o encontro do recém-nascido com seu vovô. Na rede social, a comandante do A Tarde É Sua mostrou ter uma boa relação com o ex-esposo e postou a foto dele ao lado de sua atual segurando Filippo na maternidade. Relembre o registro raro aqui.

