Luxo e delicadeza: veja a festa pós-batizado do neto de Sonia Abrão

Após batizado em capela de hotel luxuoso, neto de Sonia Abrão teve festa para celebrar o momento em grande estilo com família e amigos

O neto de Sonia Abrão, Filippo, filho de Jorge Abrão com Bella Morais, foi batizado neste domingo, 16, na Capela de Santa Luzia, localizacada em um hotel de luxo, em São Paulo. Após a cerimônia religiosa, a família e amigos se reuniram para uma festa especial.

Em seus stories da rede social, a nora da apresentadora da RedeTV! postou vídeos exibindo os detalhes da reunião cheia de elegância. Uma decoração em branco com toques em azul foi montada para a recepção.

Além da mesa com louças para os convidados, a jornalista mostrou que flores delicadas, bolos, vários tipos de doces e itens personalizados fizeram parte do banquete. Bella Morais ainda gravou a comandante do A Tarde É Sua curtindo a música ao vivo da festa.

Antes de postar a reunião luxuosa, a mamãe de Filippo compartilhou os registros na capela. Entre os convidados que apareceram nas fotos estava o ex-marido de Sonia Abrão, com quem ela ficou junto por cerca de 30 anos.

É bom lembrar que, em abril de 2024, o menino nasceu e, desde então, mamãe e vovó celebram seus meses com festinhas, como mostraram algumas vezes na rede social. Ao chegar ao mundo, ele teve uma recepção luxuosa na maternidade. O quartinho do bebê também foi revelado por Bella Morais, que exibiu que todos os itens foram personalizados para o garoto.

Quem é o ex-marido de Sonia Abrão?

A apresentadora Sonia Abrão encanta ao exibir registros de seu netinho Filippo, nascido em abril de 2024. O pequeno é filho de seu único herdeiro, Jorge Abrão, do casamento que viveu por quase 30 anos com Jorge Damião.

Inclusive, a jornalista mostrou o encontro do recém-nascido com seu vovô. Na rede social, a comandante do A Tarde É Sua mostrou ter uma boa relação com o ex-esposo e postou a foto dele ao lado de sua atual segurando Filippo na maternidade. Relembre o registro raro aqui.

