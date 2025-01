Sogra de Gisele Bündchen comenta terceira gravidez da modelo

Sogra de Gisele Bündchen, Alicinha Silveira abriu o coração ao falar sobre o crescimento da família com a gravidez da modelo brasileira

Sogra de Gisele Bündchen, Alicinha Silveira abriu o coração ao falar sobre a chegada de mais um neto. A modelo brasileira está à espera de seu terceiro filho, fruto da atual relação com o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente.

Em entrevista à 'Quem', a mãe de Joaquim ressaltou a alegria com o crescimento da família. "Estou muito feliz! Já tenho quatro netos, vou ganhar mais um, estou muito feliz", declarou Alicinha.

Discretos, Gisele Bündchen e Joaquim Valente iniciaram o relacionamento no fim de 2022. A gravidez foi confirmada em outubro do ano passado pela assessoria de imprensa da modelo e empresária. Vale lembrar que a estrela já é mãe de Benjamin Rein, de 14 anos, e Vivian Lake, de 11, do antigo casamento com Tom Brady.

Recentemente, o site 'Radar Online' revelou que a cantora Shakira deverá ser madrinha do terceiro herdeiro de Gisele. As duas teriam se aproximado especialmente após o divórcio da artista colombiana e sua mudança para Miami.

"Shakira e Gisele realmente se uniram nos últimos anos. Elas se ajudaram em seus términos e a amizade tem sido uma espécie de graça salvadora para ambas. E agora que Gisele está grávida, ela está se apoiando ainda mais em Shakira. Elas conversam o tempo todo, não importa onde estejam no mundo", revelou a fonta ao veículo americano.

E completou: "Gisele não tem muitas amigas próximas e é raro ela deixar alguém novo entrar. Mas Shakira está em seu círculo íntimo agora, e Gisele está falando sobre querer dar a ela a honra de ser uma das madrinhas de seu bebê. Isso diz muito sobre o quanto ela valoriza Shakira e quer que ela faça parte disso".

Gisele Bündchen lamenta um ano da morte da mãe

Em suas redes sociais, Gisele Bündchen sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 23 milhões de seguidores. Na última terça-feira, 28, a modelo lamentou um ano da morte de sua mãe, Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen.

Em seu Instagram Stories, Gisele fez questão de homenagear a matriarca da família ao publicar um vídeo onde Vânia aparece sorridente. "Mãezinha, hoje faz um ano que tu partiu, tu fazes muita falta aqui. Obrigada por ser o maior exemplo de amor, bondade, caridade, força e coragem. Te amo para sempre", escreveu ela na legenda.

