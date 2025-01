Gisele Bündchen lamenta um ano da morte da mãe: 'Te amo para sempre'

A top model Gisele Bündchen usou as suas redes sociais para lamentar um ano do falecimento de sua mãe com uma bela homenagem

Em suas redes sociais, Gisele Bündchen sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 23 milhões de seguidores.

Esta terça-feira, 28, é um dia um pouco triste para a modelo, já que faz um ano da morte de sua mãe. Em seu Instagram Stories, Gisele fez questão de publicar um vídeo em que a mãe aparece sorridente e homenageou a matriarca.

"Mãezinha, hoje faz um ano que tu partiu, tu fazes muita falta aqui. Obrigada por ser o maior exemplo de amor, bondade, caridade, força e coragem. Te amo para sempre", escreveu ela na legenda.

Reflexão

A modelo brasileira Gisele Bündchen usou as redes sociais para fazer sua primeira publicação do ano de 2025. No feed de seu Instagram, a famosa celebrou a chegada do ano novo e desjou uma "jornada extraordinária pela frente."

Nos registros compartilhados no Instagram, a modelo mostrou ma selfie, uma foto do céu e uma imagem em que aparece de costas para a câmera e de frente para o pôr do sol. "Um novo ano é um momento especial para refletir sobre tudo o que aprendemos e sobre as novas coisas que queremos criar em nossas vidas", iniciou na legenda.

E completou: "Cada um de nós é responsável por onde escolhemos focar nossa energia e pelo que criamos. Que você escolha nutrir sua energia de maneiras que preencham seu coração com amor e compaixão—por você mesmo e pelos outros", continuou, finalizando: "Desejo a você infinitas bênçãos e uma jornada extraordinária pela frente. Vamos fazer de 2025 um ano incrível! Enviando muito amor a todos."

Vale lembrar que Gisele está grávida. Mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11 anos, do antigo casamento com Tom Brady, ela espera o seu terceiro filho, que é fruto do atual namoro com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

