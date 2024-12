Que amor! Em atualização nas redes sociais, a apresentadora Sabrina Sato publicou uma declaração amorosa para a filha, Zoe; confira

Presente na pré-estreia do seu documentário "Além do Look", com co-produção GNT e exibição no GNT e Globoplay, a apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais nesta quinta-feira, 19, para publicar uma declaração carinhosa para a filha, Zoe. A pequena é fruto do antigo relacionamento de Sabrina com o ator Duda Nagle e recentemente celebrou seus 6 anos em uma festa grandiosa.

"Quero só seu colo e o resto eu descolo", declarou ela nos Stories do Instagram. No registro, Zoe aparece no colo de Sabrina Sato.

Confira:

Sabrina Sato se declara para a filha, Zoe. Foto: Reprodução/Instagram

Sabrina Sato explica escolha de óculos escuros para look em aniversário de Zoe

No último dia 10, Sabrina Sato celebrou os 6 anos de idade de sua filha Zoe, fruto do antigo relacionamento com Duda Nagle. Em entrevista à Quem, a famosa explicou por que escolheu óculos escuros para compor seu look para a festa da pequena.

"Botei o óculos para disfarçar a olheira da mãe. Ela não está dormindo com essa história... Até ela se acostumar com esse gesso. Ela acorda a madrugada inteira porque não consegue achar uma posição certa para dormir", disse a apresentadora.

Para quem não acompanhou, a pequena acabou se acidentando enquanto andava de hoverboard e quebrou a ponta do cotovelo. Em uma sequência de vídeos publicados nos stories no Instagram, Duda mostrou a herdeira com o braço imobilizado e explicou a situação. De acordo com o famoso, Zoe está bem e precisará ficar com o gesso por algumas semanas.

"Ela saiu da escola e foi para a casa do Duda. Ela já estava andando com esse em casa. Nicolas deu um para ela usar em casa e o Duda outro para ele usar na casa dele. Estava de capacete, mas tinha que estar com cotoveleira também... Mas acontece, caiu, machucou e quebrou. Fomos ao hospital. Ela quebrou o cotovelo. Chorei muito! Chorei mais do que ela de saber que ela ia ter que ficar nas férias de gesso e com o braço quebrado. Mas é sinal que ela brinca e é uma criança saudável", ressaltou Sabrina ao veículo.