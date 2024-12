Christine Fernandes faz rara aparição ao lado do filho em evento no RJ

A atriz Christine Fernandes é fotografada ao lado filho, Pedro Peixoto, fruto do relacionamento com o ator Floriano Peixoto, em show no Rio de Janeiro

A atriz Christine Fernandes, de 56 anos, fez uma rara aparição ao lado do filho, Pedro Peixoto, de 21 anos, fruto do relacionamento com o ator Floriano Peixoto, de 65 anos, com quem é casada. A dupla esteve no show do cantor Pretinho da Serrinha, no Jockey Clube Arena, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira, 19.

Confira, abaixo, o registro:

Christine Fernandes e o filho, Pedro Peixoto - Foto: Julio César/AgNews

Christine fala sobre o filho

Em julho, a atriz prestou uma homenagem ao aniversário do único filho. "Meu melhor feito faz 21 hoje", celebrou. O rapaz, que está no Brasil para as festas de fim de ano, estuda na New York Film Academy, nos Estados Unidos, para seguir na carreira artística, assim como os pais. Ele também chegou a jogar futebol, treinando no Flamengo.

"Ele era jogador de futebol do Flamengo. Detestava quando falavam da gente. Era chato para ele falarem 'vi sua mãe na novela, vi seu pai' ou 'paparazzo fez foto, vi sua mãe no site'. Então, fiquei surpresa quando ele se voltou para a área artística", disse a atriz à Coluna Play, do jornal O Globo.

Em janeiro, Christine Fernandes surpreendeu ao contar que reatou o casamento com o ator Floriano Peixoto. Os dois anunciaram a separação em 2018, mas o tempo longe um do outro não durou muito. ela confirmou que eles estão juntos.

“Somos casados. Tivemos um período separados, mas decidimos ficar juntos. É meu parceiro de vida”, disse.

