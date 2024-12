Após briga, Regina Duarte posta foto antiga com a filha: 'Quem é mãe sabe'

A atriz Regina Duarte e a filha, a atriz Gabriela Duarte, já brigaram publicamente nas redes sociais devido aos posicionamentos políticos diferentes

A atriz Regina Duarte, de 77 anos, escolheu um registro antigo, de 1994, ao lado da filha, Gabriela Duarte, de 50, para publicar em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 19. Na imagem, as duas, que já brigaram publicamente devido aos posicionamentos políticos diferentes, posaram juntas nos bastidores de Irmãos Coragem, novela da Globo.

Na ocasião, as duas interpretavam Rita em momentos diferentes da trama. "O #tbt de hoje é de 1994! Tem 30 anos! Lembrança de um momento mágico. Vivi uma emoção única: minha filha interpretando a mesma Ritinha que me deu tantas alegrias! Quem é mãe sabe. Quem é mãe entende", escreveu na legenda da publicação.

Confira, abaixo, o registro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina (@reginaduarte)

O que aconteceu?

Regina Duarte e Gabriela Duarte tiveram desentendimentos público no início do ano passado, mas negaram que as desavenças teriam feito a dupla romper os laços familiares. Em janeiro, Gabriela deixou de seguir Regina no Instagram, depois que a mãe apoiou os ataques golpistas em Brasília.

Nas redes sociais, a filha da veterana condenou a destruição que apoiadores de Jair Bolsonaro fizeram em itens e cômodos dos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. "Vandalismo e ignorância são inimigos da liberdade. Tristeza", disse sobre os atos de terroristas daqueles que não aceitam a vitória de Lula nas urnas nas eleições para governar o Brasil.

Embora discorde da mãe - que já foi Ministra da Cultura durante o governo Bolsonaro - Gabriela garantiu que convive com Regina. "Para quem acha que não nos falamos, rompemos, brigamos… Está aí. Somos e sempre seremos mãe e filha. Família. Podemos não concordar em muitas coisas, como vocês já sabem. Cada um que cuide do seu CPF (risos). Mas família é o mais importante (para mim). Feliz ano novo minha mãe", escreveu em homenagem ao aniversário da matriarca.

Leia também: Regiane Alves relata emoção em estreia do filho como ator: 'Não canso de ver'