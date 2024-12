Tati Machado posa com a mão na barriga após anunciar gravidez

A apresentadora Tati Machado surpreendeu o público ao revelar ao vivo no Mais Você, da TV Globo, que está à espera de seu primeiro filho com o marido

A apresentadora Tati Machado surpreendeu o público na manhã desta quinta-feira, 19, ao revelar ao vivo no Mais Você, da TV Globo, que está à espera de seu primeiro filho com o marido, o fotógrafo Bruno Monteiro. Após o anúncio, Gil do Vigor usou as redes sociais para parabenizar a amiga e compartilhou uma foto encantadora.

No feed do Instagram, o ex-BBB compartilhou uma imagem em que ele e a apresentadora aparecem com as mãos na barriga dela. "Você é alguém que realmente entrou na minha vida nestes últimos anos. Na verdade, eu sempre fui seu fã, desde a época do BBB, e, quanto mais vejo você crescer, mais orgulho eu sinto", escreveu ele na legenda.

E complementou: "Agora, nessa nova etapa como mamãe, ai, eu vou ser o tio Gil! Sim, vou me chamar de tio Gil! Que você brilhe muito e tenha ainda mais sucesso. Que seu filho venha cheio de saúde! Olha, eu já estou aqui nervoso, querendo saber o sexo para poder comprar roupinhas, porque eu vou ser um tio babão!".

Veja a foto compartilhada:

Como foi o anúncio da gravidez?

Durante o matinal, , Ana Maria Braga, contou que recebeu uma visita no ultimo fim de semana e que essa pessoa lhe surpreendeu com um presente: Um body de bebê escrito “Exxxquece, vovó”. "Acho que sou eu", disse Tati, que deixou todos surpresos ao revelar que ela era a convidada secreta. "A vovó sou eu", disse a veterana.

"É real esse bilhete, gente: estou grávida", confirmou a jornalista, que completou: "Estou muito feliz e muito feliz de falar aqui. Ana sabe da importância que ela tem pra mim, especialmente neste ano. Meu principal ano, ano mais incrível profissionalmente, de muitas realizações pessoais. Eu já estava pronta para chegar 2025, mas acho que faltava uma peça. Quem me acompanha sabe que eu sempre quis ser mãe, então é essa a notícia! Eu estou grávida!".

