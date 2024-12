Laís Caldas resgata fotos de biquíni e revela planos para Ano Novo

A ex-BBB Laís Caldas resgatou algumas fotos em que aparece de biquíni em suas redes sociais e revelou os seus planos para passar o Ano Novo

Em suas redes sociais, Laís Caldas sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 19, a ex-BBB aproveitou que é dia de TBT (Throw Back Thursday) e resgatou algumas fotos em que aparece de biquíni em sua conta no Instagram.

Nas imagens, Laís surgiu sorridente com um biquíni azul claro e revelou os seus planos para a virada do ano. "Só porque hoje é dia de tbt e o réveillon vai ser na praia", escreveu ela na legenda da publicação.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários, incluindo o de Gustavo Marsengo, noivo de Laís. "Você pode descer para Balneário, mas eu não", disse ele, que passou por um transplante capilar recentemente.

A família vai aumentar?

O casal Laís Caldas e Gustavo Marsengo estão se preparando para subir ao altar em breve! Os dois, que se conheceram no BBB 22, da TV Globo, e iniciaram o romance dentro do confinamento, marcaram presença no chá revelação do bebê de Brunna Gonçalves e Ludmilla, realizado na terça-feira, 17.

Aproveitando o tema 'filho', o casal abriu o jogo e revelou que possuem planos de aumentar a família. Em entrevista ao portal LeoDias, Laís e Gustavo não esconderam o quanto desejam construir uma família logo após o casamento.

"Sim, tenho vontade. E se Deus quiser, vai dar certo", declarou a ex-BBB. "Mais de um, se Deus quiser vai dar certo também", brincou Gustavo Marsengo. "Não é o pai que pare, né? Pelo pai pode ter 5, mas é a mulher quem define", acrescentou o noivo de Laís Caldas.

"Se fosse pelo Gustavo a gente ia ter 6, mas eu disse: ‘então você dá um jeito de parir, porque 6 está demais'", se divertiu a médica dermatologista. Apesar do clima de descontração, Gustavo confirmou que deseja ser pai de pelo menos duas crianças: "Não, dois está bom. Um menino e uma menina", finalizou ele.

