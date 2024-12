Allan Souza Lima relembra crise de burnout: 'Tive que pedir ajuda'

O ator Allan Souza Lima relembrou momentos difíceis que viveu durante uma crise de burnout e fez um importante desabafo

Allan Souza Lima relembrou uma situação difícil que enfrentou enquanto gravada a segunda temporada da série Cangaço Novo, disponível no Prime Video, em que ele interpreta o personagem Ubaldo. O ator teve burnout e depressão.

"Esse personagem sou eu. A segunda temporada foi muito dolorido. Eu fui afundando. Tinha dias, que silenciosamente, eu acordava chorando de dor e solidão. Sabia da minha responsabilidade, levantava e ia. Botava os óculos escuros e fingia que nada acontecia. Até o dia que eu caí e tive que pedir ajuda. Vivi situações no meio disso tudo que foram muito complicadas. É muito difícil quando as pessoas te olham, sabem que você caiu e você fala, 'Eu estou pelado e sem a armadura, não tenho como me proteger agora'. Isso para mim foi de muita dor. As pessoas preocupadas", relembrou ele durante participação no programa Sem Censura.

O artista também relembrou de uma sessão que teve com o seu terapeuta. "Vim para o Rio, tive burnout. Situações eclodiram. A mente começa a entrar em colapso de exposição e de tudo... E eu uma pessoa reservada neste ponto. Pedi duas sessões para o meu terapeuta e cheguei chorando. Minha primeira frase foi, 'esse personagem foi tão próximo a mim que me destruiu'. É muito dolorido falar sobre isso. Ele falou: 'Você está mais saudável que nunca. Pela primeira vez em cinco anos, vi você de fato chorar que nem criança. Acho que esse personagem de fato te salvou'. Fiquei em silêncio, processando tudo isso e chorei igual uma criança, mas de alívio".

Por fim, ele fez questão de agradecer as mensagens de carinho. "Obrigado as mensagens de carinho, de aconchego, de tantas palavras e boas energias por aqui. Se expor não é fácil. Me vi ali exposto, então resolvi aceitar o que universo dava para mim. Por isso me abri tanto. Não há dor que dure quando queremos transformá-la. Obrigado a todos pelas mensagens! Nunca imaginei em uma rede social ter tanto amor".

Post enigmático

Solteiro, o ator Allan Souza Lima deixou os seguidores com a ‘pulga atrás da orelha’ ao fazer um post enigmático nas redes sociais. Ele é ex-namorado da atriz Rafa Kalimann, com quem terminou há pouco tempo. O rapaz compartilhou uma mensagem sobre amizade nos stories do Instagram.

“Frases que falei por aí: ‘-Me perguntaram por esses tempos o que eu mais conquistei de valor durante o percurso da minha vida. Eu respondi: -A amizade. Meus leais amigos. Esse bem precioso ninguém me tira. O preço da lealdade é um valor inestimável. Bom dia”, escreveu.

O post dele ganhou repercussão porque foi feito pouco tempo depois de Rafa Kalimann ser vista em um evento do cantor Nattan. Os boatos dizem que Rafa e Nattan estariam vivendo um affair, mas eles não confirmaram ou negaram nada.

Rafa e Allan completaram um ano de namoro no início de novembro, mas vale lembrar que eles só assumiram o romance oficialmente em março de 2024. Eles chegaram a engravidar pela primeira vez, mas a famosa sofreu um aborto espontâneo em maio.

