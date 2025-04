Nadja Haddad comenta sobre recuperação após cirurgia: 'Tem que fazer'

A apresentadora Nadja Haddad, que comanda o Bake Off Brasil, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 17, para falar sobre sua recuperação

A apresentadora Nadja Haddad, que comanda o Bake Off Brasil, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 17, para falar sobre sua recuperação. No início do mês, ela realizou um procedimento cirúrgico no abdômen para fechar a diástase e remover uma hérnia umbilical, sendo que ambas surgiram após a gestação.

Na publicação, ela mostrou que estava indo para mais uma sessão de fisioterapia. "Eu acordei toda atrapalhada. Chegando para fazer a fisioterapia. A cirurgia que eu fiz de hérnia e de diástase, o pós-cirúrgico não é drenagem. É uma físio dermatofuncional. Acho que chama isso o que a gente tem que fazer", detalhou ela.

Por que Nadja Haddad fez cirurgia?

Nadja teve filhos gêmeos, José e Antônio, em 2024. O bebê Antônio faleceu com poucas semanas de vida e o bebê José ficou alguns meses na UTI Neonatal, mas já está em casa com a família. Durante sua recuperação do pós-parto, ela descobriu a diástase e a hérnia em uma consulta médica e decidiu procurar um cirurgião para resolver a questão antes que se tornasse uma complicação de saúde.

Em um relato nas redes sociais, a comunicadora compartilhou os motivos que a levaram a realizar a cirurgia e falou sobre o processo de recuperação. "[O cirurgião] aproximou a musculatura da diástase e tirou a hérnia. Com o tempo, se eu não tratasse, poderia ter intercorrências. Eu estou ótima. Estou com uma cinta, estava com um dreno que foi tirado hoje. Aos poucos vou retomando uma rotina normal. O protocolo é ter uma vida normal dentro de casa, posso andar e fazer minhas coisas, mas não posso pegar peso", disse ela.

"Eu fiquei internada um dia. Operei no sábado, foi uma cirurgia longa que eu acho que é delicada, foi feita pela cicatriz da cesárea e eu fui embora no dia seguinte. Está sendo tranquilo, estou tomando medicamentos para controlar a dor e está tudo muito bem, graças a Deus", completou. Leia o relato completo.

Leia também: Médica alerta sobre caso de Nadja Haddad: ‘Pode levar a complicações mais sérias’