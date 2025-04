Médica alerta complicações de quadro que atingiu Ronnie Von: 'Em casos graves pode levar à morte'

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano explica sintomas da gripe H1N1 que atingiu Ronnie Von e o deixou internado na UTI

Ronnie Von (80) preocupou os fãs no final de março após revelar que ficou 10 dias internado na UTI, em São Paulo, após ser diagnosticado com a gripe H1N1. À época, o quadro de gripe evoluiu para uma pneumonia, porém, pode ter outras graves complicações.

Em entrevista à CARAS Brasil a pneumologista Maria Cecília Maiorano explica que, na maioria das pessoas, a gripe evolui bem com cuidados básicos e repousos. No entanto, em alguns casos, como o de Ronnie Von , o quadro pode se estender para outros agravamentos.

"Alguns casos, principalmente em pessoas com doenças crônicas, idosos, crianças pequenas, gestantes ou pessoas com a imunidade baixa, pode haver complicações como: Pneumonia, agravamento de doenças já existentes, principalmente de condições respiratórias e insuficiência respiratória. Em casos mais graves, a doença pode levar até à morte", alerta.

A especialista explica que a gripe H1N1 também é conhecida como gripe suína, e é causada por um tipo de vírus Influenza. Os principais sintomas são bastante semelhantes aos da gripe comum e costumam aparecer de forma repentia. Confira abaixo os primeiros sinais do quadro:

Febre alta;

Calafrios;

Dor de cabeça;

Dor no corpo;

Tosse;

Dor de garganta;

Cansaço;

Falta de ar.

"Muitas pessoas confundem resfriado comum com gripe. É muito importante entender que o resfriado é uma doença sem gravidade, com sintomas mais leves, e que a gripe é uma doença com potencial de gravidade muito maior, principalmente para população de risco", completa Maiorano, reforçando a importância de procurar tratamento com a aparição dos sintomas.

