Carol Peixinho comemorou aniversário de 40 anos com festão; veja as fotos

Grávida de Thiaguinho, Carol Peixinho comemorou seus 40 anos com grande festa; decoração teve flores, frutas e até barracas para convidados dormirem

No dia 12 de abril, Carol Peixinho completou 40 anos e fez uma festão para celebrar o marco em sua vida. Dias depois do grande evento, a ex-BBB, que está grávida de Thiaguinho, postou cliques da comemoração em sua rede social.

Mostrando como foi a celebração, com decoração tropical com várias frutas e flores, a influenciadora digital surgiu radiante com um look colorido. Apesar das cores em sua roupa e também na decoração, o bolo da aniversariante foi neutro. Barracas para os convidados descansarem foram montadas no espaço.

"Melhor festa dos últimos tempos… Coisa boa é juntar os seus e celebrar a vida", escreveu ao fazer o álbum dos cliques de sua grande festa com amigos e familiares.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, Carol Peixinho postou outro clique mostrando sua barriga bem redondinha. No domingo, 30, ela e Thiaguinho anunciaram que estão esperando seu primeiro filho. "Prontos pra viver o MAIOR AMOR do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos 3! Desde já, nossa FAMÍLIA agradece todo o carinho que vamos receber! Benção a caminho! Deus nos abençoe!", escreveu na publicação.

Veja como foi a festa de aniversário de Carol Peixinho:

Claudia Raia faz novo comentário sobre Carol Peixinho e Thiaguinho

Nos últimos dias, Claudia Raia deu o que falar ao deixar um comentário na publicação em que Carol Peixinho e Thiaguinho revelaram que estão esperando seu primeiro bebê. Após ter divido opiniões com o que escreveu, a famosa voltou para deixar um recado para o casal nesta quarta-feira, 02.

Ao ver o compilado de março da ex-BBB, o qual tinha até o ultrassom do primeiro filho deles, a artista, que tem três filhos, reagiu novamente e mostrou todo seu carinho pelo casal e a família que estão construindo.

