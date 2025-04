Médico alerta sobre cirurgia no ombro de Fernando Zor: 'Dor crônica'

Na última terça-feira (15), Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, foi submetido a uma cirurgia no ombro após conviver por meses com uma dor no local

No dia 15 de abril, Fernando Zor (40), da dupla com Sorocaba (44), surpreendeu os internautas ao gravar um vídeo em seus Stories do Instagram em uma cama de hospital. O cantor realizou uma cirurgia no ombro após conviver por meses com uma dor no local. O artista destacou que a equipe médica "colocou seu ombro no lugar", mas não revelou mais detalhes da internação.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Carlos Cedano fala sobre as causas que podem estar relacionadas com a dor no ombro de Fernando Zor. "Muitos motivos podem levar à dor no ombro. No caso do cantor Fernando, ele não explicou a causa, apenas que tinha uma dor crônica".

De acordo com o ortopedista, as causas de dor no ombro podem estar ligadas a fraturas, lesões dos tendões do ombro, artrose (desgaste das articulações), instabilidade (lesão de ligamentos) e síndrome do impacto. Já os fatos de risco para lesões no ombro incluem: "esforços repetitivos, história de fratura ou deslocamento do ombro, alguns tipos de esporte (vôlei, natação, esportes com lançamentos como beisebol, handebol, polo aquático e outros) e características anatômicas do paciente".

"A maioria das causas tem tratamento, com bons resultados em muitos casos, mas mesmo nos casos mais graves geralmente se obtém melhora significativa. Durante o período de reabilitação, há uma restrição aos esforços e movimentos que varia de acordo com cada patologia. É importante realizar uma boa reabilitação (fisioterapia) e a movimentação e os esforços vão sendo progressivamente liberados", destaca.

"Não há necessidade de interromper, nem temporariamente, a carreira, mas adaptações para limitar os esforços devem ser tomadas nas primeiras semanas de pós-operatório. O retorno às atividades sem restrições e a recuperação total vão depender da lesão, da gravidade da mesma, da dedicação do paciente à reabilitação e de outros fatores como idade e características físicas e anatômicas do paciente", finaliza.

Em suas redes sociais, Fernando Zor não compartilhou mais detalhes de seu diagnóstico, ou seja, não é possível determinar quando o artista poderá retomar normalmente sua agenda de shows: "O tempo de afastamento e a reabilitação vão depender caso a caso. Sem saber maiores informações, não dá para dizer".

