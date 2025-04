Grávida, Bruna Biancardi mostra tamanho da barriga em novo registro

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou os seguidores ao compartilhar um novo registro mostrando o barrigão de grávida

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou os seguidores na manhã desta quinta-feira, 17, ao compartilhar em suas redes sociais um novo registro mostrando o barrigão de grávida. Ela, que é mãe de Mavie, de um ano, está à espera de Mel, ambas de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

No clique compartilhado, ela apareceu vestindo um blazer, calça e blusa na cor preta e esbanjou beleza ao destacar a silhueta da gestação. Nos comentários, não faltaram elogios. "Cada vez que aparece, redefine o significado de beleza e elegância", disse uma. "A mulher extrapola na beleza", comentou outra. "Elegância e muita classe é com ela mesmo", opinou mais uma.

Veja o registro:

Bruna Biancardi mostra a barriga em nova foto - Foto: Reprodução/Instagram

O aniversário de Bruna Biancardi

Nesta semana, Bruna Biancardi completou 31 anos de vida. Para celebrar a data especial, o jogador de futebol Neymar Jr preparou uma surpresa romântica para ela. Em uma publicação, ela mostrou registros de um jantar intimista e cheio de flores.

Em uma das fotos, Neymar apareceu segurando dois buquês e, no chão, pétalas formavam a mensagem: “Feliz Aniversário”. Em outro clique, Bruna Biancardi surge com as flores nas mãos, dando um beijo no namorado. "Ontem começou assim", disse ela ao compartilhar o momento.

Horas depois, o atleta do Santos compartilhou uma foto em que aparece dando um beijo na amada, com uma mensagem no chão escrita “Feliz Aniversário”, feita com rosas vermelhas. Nas mãos de Bruna Biancardi, aparece um grande buquê de flores. "Parabéns, linda… você merece todas as melhores coisas desse mundo! Te amo", escreveu Neymar.

Além da surpresa de Neymar, ela ganhou uma festa surpresa em um barco na orla de Santos, litoral de São Paulo. Veja como foi.

