Ex-BBB Davi Brito é conduzido para delegacia, diz colunista

O ex-BBB Davi Brito foi flagrado pela polícia enquanto dirigia e foi levado para uma delegacia de Salvador, na Bahia, diz colunista

O ex-BBB Davi Brito viveu uma situação inesperada na madrugada desta quinta-feira, 7, em Salvador, Bahia. De acordo com o colunista Kadu Brandão, do site iBahia, o rapaz foi conduzido até uma delegacia após ter sido flagrado dirigindo com sinais de embriaguez.

O colunista ainda apontou que ele falou sobre uma suposta pane mecânica no veículo para os policiais durante uma Operação da Lei Seca. Então, os agentes desconfiaram e identificaram sinais de embriaguez.

Davi foi levado para uma delegacia, pagou fiança e foi liberado, contou o jornalista. O carro dele foi levado para o pátio da polícia.

Ex-namorada de Davi Brito perdeu o bebê

Nesta segunda-feira, 14, a assessoria de imprensa de Davi Brito informou, por meio de nota enviada ao portal LeoDias, que Adriana Paula, sua ex-namorada, perdeu o bebê que esperava com o influenciador. O ex-BBB se dirigiu ao hospital onde Adriana foi atendida às pressas após complicações na gestação.

“Hoje dia 14/04 Davi recebeu a notícia da Adriana acompanhada da sua mãe, que estava a caminho do hospital Portugues, onde Adriana chegou e foi atendida pela emergencial de maternidade. Após o contato ao Davi ele foi correndo para o hospital, onde está junto com Adriana, e tiveram a notícia que teve complicações com a gestação, irão realizar um procedimento chamado curetagem”, dizia a nota.

Vale lembrar que, na última terça-feira, 8, Davi fez uma live nas redes sociais para revelar aos fãs que seria pai pela primeira vez, garantindo que daria todo o suporte necessário. "Papai calabreso está na área", disse ele. Ao longo do bate-papo com os seguidores, o ex-BBB chegou a avisar que a namorada ficaria ausente por um período.

