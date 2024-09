Neymar se diverte com momento fofo protagonizado pela filha Mavie

O jogador Neymar compartilhou um momento fofíssimo da sua filha Mavie, de 11 meses, e caiu na risada ao ver a bebê lutar contra o sono

Em suas redes sociais, Neymar sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 224 milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 30, o jogador mostrou um momento fofíssimo da filha Mavie, de 11 meses, fruto do seu relacionamento com Bruna Biancardi.

Em seu Instagram Stories, o atleta postou um vídeo em que a pequena aparece praticamente dormindo no colo da mãe. "Ela não se entrega [ao sono], olha lá", disse Neymar, aos risos. "Parem de rir, ela não pode dormir", respondeu Bruna Biancardi, antes de cair na risada também. "Quando eu virar pai amadureço. Eu sendo pai", ainda escreveu Neymar na legenda do vídeo.

Em outra publicação, Neymar mostrou a filha dormindo em seu colo no sofá. "Depois coloquei ela para dormir direitinho", disse ele.

Além de Mavie, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas, e Helena, de dois meses, com Amanda Kimberlly. O atleta ainda pode ser pai de uma menina húngara de dez anos, mas o caso corre em segredo de Justiça.

Fofura

A influenciadora digital Bruna Biancardiusou suas redes sociais para compartilhar um momento fofo da filha, Mavie, de 11 meses, que é fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr. Em uma publicação nos stories do Instagram, ela mostrou o crescimento do cabelo da pequena.

Na imagem, Mavie aparece usando presilhas de borboleta no cabelo. "Esse momento chegou. Agora já posso testar penteados na minha bebê. Me aguentem", brincou ela, que adicionou um emoji de risada.

Após passar alguns dias com a família no Brasil, a influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou alguns momentos de sua rápida passagem por Dubai, nos Emirados Árabes, ao lado do namorado, Neymar Jr, e da filha do casal, Mavie. Ela postou um álbum de fotos em seu Instagram.

“Nossa rápida parada em Dubai”, começou ela na legenda. Em seguida, descreveu as fotos. Na foto em que aparece com o jogador do Al-Hilal e a filha, Bruna opinou que é a “hora que ela mais gosta”. Já em uma foto com o atleta e amigos, ela disse: “bem jovens”.