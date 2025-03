Filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly vai à praia pela primeira vez; veja o vídeo

Amanda Kimberlly mostrou o momento em que sua filha Helena, de seu relacionamento com Neymar Jr., teve seu primeiro contato com o mar

A modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly compartilhou um registro especial de sua recente viagem ao Rio de Janeiro. Em uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 27, ela mostrou um vídeo do momento em que sua filha Helena, de sete meses, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr., teve seu primeiro contato com o mar.

Ao compartilhar o momento, ela deixou uma mensagem especial para a herdeira. "Você está crescendo e descobrindo o mundo ao seu redor, e é um privilégio assistir a essa jornada. Lembre-se de que a natureza é um presente precioso, cheio de maravilhas e surpresas. Tutu, você é forte, corajosa e capaz de conquistar qualquer coisa que se proponha. Não tenha medo de errar, pois é nos erros que aprendemos e crescemos", iniciou.

E aconselhou: "Seja gentil consigo mesma e com os outros. O mundo precisa de mais amor e compaixão... Você tem o poder de fazer a diferença, mesmo que seja com pequenas ações. Não permita que as opiniões dos outros definam seu valor. Você é única e especial, e seu valor vem de dentro. Acredite em si mesma e em seus sonhos".

Por fim, disse: "Lembre-se de que eu estou aqui para você, SEMPRE. Se precisar de um ombro para chorar, um abraço para se sentir segura ou apenas alguém para conversar, eu estou aqui. Você é a luz da minha vida, e eu sou tão grata por ter você como filha. Eu estou aqui para te guiar e te proteger, mas também para te deixar voar e descobrir o mundo por você mesma. Com todo o meu amor, mamãe".

Mais cedo, Amanda revelou que passou por alguns perrengues durante a viagem. Felizmente, os imprevistos não impediram que a pequena conhecesse a praia. "A coisa que a Tutu mais ama é água. Prometi para ela e pra mim mesma que nesse perrengue e essa alergia não atrapalharia esse momento especial: seu primeiro contato com o mar. E foi lindo, chorei quase nada", relatou. Veja o que aconteceu.

