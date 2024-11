Andreia Horta faz primeira publicação após nascimento da filha, Yolanda

A atriz Andreia Horta usou as redes sociais para divulgar a chegada de sua filha Yolanda, que é fruto de seu relacionamento com o ator Ravel Andrade

Nasceu neste sábado, 30, Yolanda, a primeira filha da atriz Andreia Horta e do ator Ravel Andrade, em uma maternidade no Rio de Janeiro. A artista usou as redes sociais para divulgar a chegada, com uma foto do enfeite de maternidade. O item foi costumizado nas cores lilás, verde e branco.

"Em uma rua da Glória nasceu Yolanda!!! Nascemos", escreveu a atriz na legenda. Nos comentários, famosos celebraram a novidade. "Vira até uma poesia!! Não creio que você é mãe real fato na prática!!? Que menina sortuda!", escreveu a atriz Samara Felippo. "Bem-Vinda à Vida, Yolanda !Que nome lindo seus pais te deram", escreveu a jornalista Sandra Annenberg. "Bem vinda amor da Vida!!! Tio Samuka te ama!!", declarou o ator Samuel De Assis.

Veja o print da publicação:

Publicação de Andreia Horta (Reprodução/Instagram)

Andreia e Ravel estão juntos desde 2022 e anunciaram a gravidez no final de junho. "Aqui, o tempo mais bonito a maior alegria de nossas vidas dentro do amor vem chegando a nossa filha!", escreveu ela na legenda da publicação.

Recentemente, em seu Instagram oficial, Andreia publicou uma foto do casal em um ensaio de gestante. Usando um blazer, calça e top na cor preta, a famosa esbanjou beleza ao destacar a silhueta da gestação.

Como é o quarto do filho de Andreia e Ravel?

Em outro momento, Andreia dividiu com o público detalhes da decoração do quartinho da herdeira. Através de um vídeo compartilhado nas redes sociais da artista, é possível perceber que o local conta com móveis clássicos em madeira e um enxoval em tons claros.

O ambiente ainda possui um papel de parede com o tema de animais do mundo e vários bichinhos de pelúcia espalhados pelos móveis. Os toques de rosa, verde e amarelo estão presentes em cada cantinho, incluindo a poltrona de amamentação e o trocador.

Leia também: Andreia Horta é elogiada ao exibir a barriguinha da gravidez