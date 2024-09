Nasce Florença Maria, filha da influencer Lala Rudge. Veja o quarto luxuoso

A influencer e empresária Lala Rudge anuncia o nascimento da primeira filha, Florença Maria. Veja a decoração do quarto da bebê

A influenciadora digital e empresária Lala Rudge já é mamãe! Nesta semana, ela deu à luz Florença Maria, sua primeira filha com Bruno Khouri. O nascimento da menina foi anunciado pela mãe coruja em um post no Instagram.

Sem mostrar o rosto da filha, ela apareceu ao lado do berço e segurando a mão da bebê. Na legenda do post, Rudge contou sobre a alegria de se tornar mãe.

"25.09.2024 | Florença Maria Rudge Khouri. Seja muito bem vinda minha filha amada. Impossível expressar em palavras a emoção desse dia - o mais especial e abençoado da minha vida. Um sentimento que jamais imaginei existir…. Inexplicável, coisa de Deus mesmo. Maria passa na frente e proteja, abençoe, ilumine e guie sempre o caminho da nossa flor. Amém. Obrigada meu Deus por tanto. Gratidão gratidão gratidão", disse ela.

Lala Rudge anuncia o nascimento da filha - Foto: Reprodução / Instagram

Antes do nascimento da filha, Lala Rudge revelou como é a decoração do quarto de bebê luxuoso da herdeira. O ambiente foi decorado com inspiração no tema de jardim encantado com estilo francês. O local conta com berço clássico, decoração repleta de detalhes românticos, tons de verde e rosa e enxoval com estampa de flores delicadas. Inclusive, a mãe escolheu uma cômoda verde e a poltrona de amamentação de veludo com franjas. Por fim, a bebê tem um closet com papel de parede em todas as prateleiras com desenho de laços na cor rosa.

"Quando descobri que estava grávida da Florença, já tinha o tema do quartinho bem definido na minha cabeça: um jardim encantado com estilo francês. Bem romântico, com muitas flores, que representam o nome dela, borboletas e pássaros. A @jojofarhi sugeriu a ideia das treliças, que são um elemento marcante nos jardins franceses e que eu amo! Também disse a ela que queria um quarto com bastante personalidade, cheio de detalhes, e, para isso, escolhemos artistas que fazem trabalhos manuais únicos. Cada mínimo detalhe foi cuidadosamente escolhido. Foi um processo longo, delicioso e feito com muito amor e carinho. O resultado superou os meus sonhos e se tornou o meu lugar preferido no mundo", disse ela.

Vale lembrar que Lala Rudge e Bruno Khouri se casaram em 2022 em uma cerimônia luxuosa na Itália. Clique aqui para ver o vestido deslumbrante da noiva.

Quem é Lala Rudge?

Lala Rudge é empresária e influenciadora digital. Ela é herdeira de uma família tradicional de São Paulo, sendo filha do executivo José Rudge, que faz parte do ramo de bancos. Ela fundou sua própria marca de lingerie de alto padrão em 2012. Além disso, ela também se dedicou a um blog de moda e entrou para o mundo dos influenciadores digitais. Em 2022, Lala se casou com Bruno Khouri em uma cerimônia luxuosa em Firenze, na Itália.