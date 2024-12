Graciele Lacerda impressiona ao mostrar barrigão na reta final da gravidez

Falta pouco! À espera da primeira filha com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda está aproveitando os últimos momentos do barrigão

A influenciadora digital Graciele Lacerda está aproveitando cada momento da primeira gestação! À espera de Clara, sua filha com o cantor Zezé Di Camargo, ela já entrou na reta final da gravidez e tem contado os dias para a chegada da pequena na família.

Na manhã deste sábado, 20, Graciele usou as redes sociais para dividir com o público novas fotos do barrigão. Os cliques foram registrados durante um show corporativo realizado por Zezé na noite anterior.

Esbanjando beleza, a influenciadora apostou em um vestido longo justinho e recortado, destacando o barrigão. Na legenda, Graciele Lacerda contou que conseguiu suprir um pouco a falta que estava sentindo de curtir uma apresentação do marido, já que deixou de acompanhá-lo com frequência devido a gravidez.

"Matei a saudade de show e curtindo os últimos momentos com minha Clara na barriga", declarou a esposa de Zezé Di Camargo. Encantados com as novas fotos de Graci, internautas fizeram questão de lotar os comentários da postagem com inúmeros elogios.

"Clarinha aproveitou o show no forninho, o próximo agora é no colo da mamãe", disse uma seguidora. "Tá cada dia mais linda", falou outra. "Coisa mais linda essa mamãe! Ansiosa para a chegada da Clarinha", declarou uma terceira.

Vale lembrar que o nascimento da primeira filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo está previsto para o início de 2025. Recentemente, a famosa contou que o quartinho da bebê já estava quase finalizado.

Wanessa Camargo celebra espera da irmã, filha de Zezé com Graciele

Na noite de sexta-feira, 20, Wanessa Camargo comemorou a espera de sua nova irmã, Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo, que está prestes a nascer. Por meio dos stories no Instagram, a cantora exibiu o momento especial ao lado do namorado, Dado Dolabella, do pai e da madrasta, enquanto brindavam a reta final da gestação.

"Celebramos a espera pela Clarinha, que está a caminho e já é muito amada por nós", declarou a artista, que surgiu feliz no vídeo publicado; confira detalhes!

