Nala, filha de Iza e Yuri Lima, faz cafuné no pai em vídeo fofo: 'Tá muito gostoso'

O jogador de futebol Yuri Lima surgiu em mais um momento ao lado de sua filha, Nala, de três meses, fruto de seu relacionamento com a cantora Iza

O jogador de futebol Yuri Lima surgiu em mais um momento ao lado de sua filha, Nala, de três meses, fruto de seu relacionamento com a cantora Iza. Nesta sexta-feira, 24, o papai coruja encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar uma atitude fofa da pequena.

No vídeo compartilhado nos stories do Instagram, Nala aparece fazendo cafuné no papai, que se derrete: "Tá muito gostoso, que cafuné bom", diz ele. Na legenda, ele brincou: "É difícil cuidar de criança. Ela com três meses".

Veja como foi o momento:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Condomínio da Fifi. 🏢 (@condominiodafifi)

Mêsversário de Nala

No início da semana, Yuri Lima mostrou o mêsversário da filha. Para celebrar os três meses do nascimento da pequena, , os papais escolheram o tema Harry Potter. Nos registros compartilhados, Nala surgiu sorridente na companhia de diversos membros da família e deixou os internautas derretidos ao posar fantasiada de Hermione, uma das personagens do filme clássico. "Você veio para mudar a minha vida", escreveu Yuri na legenda da publicação.

Em outro momento, o atleta fez uma declaração de amor para Iza. Em um texto compartilhado no feed do Instagram, o atleta afirmou que a artista o perdoou e celebrou dois anos de história ao lado da amada. Para celebrar a data, ele compartilhou uma imagem de Iza durante a gravidez de Nala, que atualmente está com dois meses. Em seguida, um vídeo da pequena sorrindo.

"Essa foto me mostra a coisa mais importante nesse mundo, família. Agradeço por ter a minha e poder cuidar dela. Não posso deixar de te agradecer Isabela, por ter me perdoado quando errei com você, em um momento que tudo deveria ser maravilhoso e perfeito, principalmente eu. Obrigado por ser assim, Bela", disse ele em parte do texto compartilhado. Leia mais!

Leia também: Filha de Iza e Yuri Lima, Nala exibe sorrisão em momento com o pai