Michelle Loreto mostra a filha se divertindo na praia: 'Se esbaldou'

De férias, a jornalista Michelle Loreto encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a filha, Aurora, se divertindo na praia

Michelle Loreto encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 27, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem em família.

A apresentadora do quadro 'Bem-Estar', da TV Globo, viajou com a filha, Aurora, de 1 aninho, e o marido, Alexandre Mattoso, para Recife, em Pernambuco, e compartilhou vários cliques para mostrar o quanto a menina gosta da praia. Nas imagens, a pequena aparece se divertindo na areia ao lado dos papais e também fazendo um castelinho de areia

"Levando a minha moça bonita para a Praia de Boa Viagem. Aurora mostrou que é doida por praia, pelo mar... ela se esbaldou! Também, filha de uma Recifense com um Niteroiense... não podia dar em outra coisa!", afirmou Michelle.

A jornalista contou que não é a primeira vez de Aurora na praia, mas agora ela curtindo muito mais. "Ela até já tinha ido à praia, mas bem mais nova. Nesta temporada, está aproveitando muito mais! Minha moleca linda! Te amo!", acrescentou.

Michelle também parabenizou o marido por sua habilidade em fazer castelo de areia. "Ale, você é o melhor criador de castelos de areia em linha reta! Te amo!", completou.

Confira:

Michelle Loreto desabafa sobre fase difícil com a filha

A jornalista Michelle Loreto compartilhou mais um momento de sua maternidade na rede social. A apresentadora, da Globo, desabafou sobre estar enfrentando uma fase puxada com a filha Aurora, de um ano.

"Os últimos dias têm sido muito cansativos. Aurora está com uma energia gigante, demandando o tempo todo. A rotina da maternidade é bem exaustiva (imagino para uma mãe solo então...). Mas, esta noite, ao parar tudo e sentir o cheirinho dela no sofá da sala, tive a certeza de que eu estou construindo algo tão lindo com esta menina, que estou transbordando de amor e que só tenho a agradecer por ter uma filha como ela. Amanhã, é um novo dia. Vou me cansar, vou reclamar, vou sorrir e vou ser feliz...", disse ela em um trecho. Veja o post completo!

