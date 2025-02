MC Daniel transborda alegria ao presentear o filho com primeira bola

Apaixonado, MC Daniel não escondeu a alegria ao presentear o primogênito, Rás, com a primeira bola e matar a saudade do pequeno: "Cada dia mais lindos"

Nesta quinta-feira, 20, MC Daniel não escondeu a alegria ao comprar a primeira bola do filho , Rás, fruto de sua relação com Lorena Maria. Nas redes sociais, o cantor surgiu brincando com o presente antes de entregar para o pequeno.

"Tava com saudade, estão cada dia mais lindos", escreveu ele quando encontou a noiva e o primogênito.

Na tarde de segunda-feira, 17, MC Daniel e Lorena Maria deram entrada na maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, para aguardar o nascimento do bebê. O cantor chamou atenção ao chegar vestido com um terno amarelo e a icônica máscara do Máskara, figurino que já se tornou sua marca registrada nos palcos.

Enquanto isso, Lorena optou por um look mais confortável, usando um camisão branco de tecido leve. O casal chegou ao local em grande estilo, a bordo de um Porsche vermelho, e foi acompanhado por uma equipe de filmagem.

MC Daniel presenteia o filho com primeira bola. Foto: Reprodução/Instagram

MC Daniel se pronuncia após ataques contra Lorena Maria

MC Daniel se pronunciou na noite de quarta-feira, 19, a respeito da onda de ataques que Lorena Maria tem recebido desde o nascimento de Rás, primeiro filho do casal. Os dois anunciaram a chegada do pequeno ao mundo na madrugada de terça-feira, 18.

Por meio de suas redes sociais, o ex-participante do quadro 'Dança dos Famosos', da TV Globo, saiu em defesa da noiva e a elogiou por decidir não retribuir as críticas de quem a ataca. Além disso, MC Daniel destacou que a influenciadora digital é alvo de comentários maldosos há quase um ano.

"Com um filho recém-nascido, após sete horas de tentativa de parto normal, depois de uma oscilação no coraçãozinho do nosso filho, decidiu pelo parto cesárea, está com pontos na barriga, no puerpério, tinha total direito de se estressar e retribuir os ataques que recebe há mais de dezes, todos dias, ela preferiu agradecer. Essa é Lorena Maria, minha noiva", escreveu o cantor ao compartilhar a resposta da companheira sobre os ataques.

Mais cedo, a influenciadora, que foi alvo de críticas devido à sua aparência, fez questão de rebater os comentários. "A felicidade que Deus nos deu está acima de qualquer pessoa podre, perdida e julgadora. Meu filho é lindo, meu homem é maravilhoso, minha família me ama, eu me amo. Me amo inchada, bagunçada, arrumada, pós parida", iniciou ela.

"Me amo em todos os momentos. Sou linda, visto o que eu gosto, sou o que eu quero ser, me sinto livre, ninguém me prende, nenhuma palavra maldita chega até a mim, nenhuma dessas mulheres sem autoestima conseguem atravessar a minha", completou em outro trecho.

