MC Daniel se encanta ao acompanhar o primeiro banho do filho

Papai de primeira viagem, o cantor MC Daniel ficou encantado ao acompanhar o primeiro banho do pequeno Rás, seu filho com Lorena Maria

Na manhã desta terça-feira, 18, MC Daniel encantou os seguidores ao compartilhar um momento especial com seu primeiro filho, Rás, que veio ao mundo durante a madrugada. No vídeo, registrado pela mãe do cantor, Daniela Amorim, o funkeiro acompanha atento o primeiro banho do bebê na banheira da maternidade.

"Tô falando que ele tem a bunda igual a minha.", comentou, bem-humorado.

Ao notar o choro do recém-nascido, o noivo de Lorena Maria se derreteu ao acalmá-lo, chamando-o carinhosamente de "meu papaizinho", enquanto se emociona com a nova experiência da paternidade.

Em publicação recente nas redes sociais, a mamãe de primeira viagem apontou o caminho para quem deseja saber o motivo de ela e o companheiro terem escolhido Rás como o nome do filho. "Para entender, é preciso estudar", escreveu a empresária ao compartilhar o post em que anuncia a chegada do filho.

O nome Rás significa chefe e é inspirado no imperador da Etiópia Rás Tafári, também conhecido como Haile Selassie, que governou de 1930 a 1974. Ele é considerado a figura principal do movimento religioso rastafári.

Confira os registros:

MC Daniel acompanha o primeiro banho do filho. Foto: Reprodução/Instagram

MC Daniel acompanha o primeiro banho do filho. Foto: Reprodução/Instagram

Nascimento do primogênito de MC Daniel

O cantor MC Daniel e a influenciadora digital Lorena Maria já são papais! Na madrugada desta terça-feira, 18, o artista anunciou o nascimento do seu primeiro filho na Maternidade Perinatal, no Rio de Janeiro, e revelou o nome que escolheu para o pequeno. A empresária tentou parto normal, mas precisou fazer uma cesárea de última hora.

"Nasceu, minha maior benção. Rás, meu primogênito",escreveu ele ao compartilhar uma imagem em que aparece segurando a meia do pequeno. Lorenna Maria também fez um post para celebrar a novidade. "Depois de lutar muito pra ter você, seu coraçãozinho oscilou… O medo bateu forte… A dor extrema, o socorro a Deus… A mudança de planos… e você veio, lindo, perfeito, esperto, o projeto de Deus. Meu Rás, meu líder", contou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Maria (@badgallore)

Leia também:MC Daniel exibe print de conversa com Lorena e pedido especial dela