MC Daniel viraliza ao surgir fantasiado de Máskara ao lado de Lorena Maria na maternidade

Na expectativa para o nascimento do primeiro filho, MC Daniel chamou a atenção nas redes sociais ao chegar fantasiado de Máskara na maternidade; veja

Na tarde desta segunda-feira, 17, MC Daniel e Lorena Maria deram entrada na maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, para aguardar o nascimento do primeiro filho. O cantor chamou atenção ao chegar vestido com um terno amarelo e a icônica máscara do Máskara, figurino que já se tornou sua marca registrada nos palcos.

Enquanto isso, Lorena optou por um look mais confortável, usando um camisão branco de tecido leve. O casal chegou ao local em grande estilo, a bordo de um Porsche vermelho, e foi acompanhado por uma equipe de filmagem.

À espera de um menino, cujo nome ainda não foi revelado – apenas a inicial, “R” –, os dois compartilharam momentos especiais na maternidade. Em um dos vídeos, MC Daniel mostrou Lorena já acomodada no leito hospitalar, desenhando a icônica máscara do pai em um gorrinho do bebê.

Vale lembrar que, em outubro do ano passado, Lorena detalhou o método escolhido para o parto. "Meu parto vai ser normal. Tenho toda a estrutura para ter um parto normal. É muito melhor para a saúde do bebê e para a saúde da mamãe. Tudo bem que a gente sente uma dor, mas não quero nem pensar nisso agora! Nem fala sobre isso comigo, irmã. Já me vejo gritando muito", brincou na época.

MC Daniel demonstra ansiedade ao exibir preparativos para nascimento do filho

MC Daniel e Lorena Maria não escondem a ansiedade para a chegada do primeiro filho! Na última sexta-feira, 14, o cantor usou as redes sociais para compartilhar como estão os preparativos para a chegada do bebê.

Na web, Daniel exibiu o quarto decorado para a chegada do pequeno, recheado de itens essenciais. Entre as compras, estão carrinho, cadeirinha de segurança para o carro, banheira, trocador e brinquedos. “A melhor melodia vai ser escutar o seu choro. Tudo pronto pra te receber, filho, vem logo”, declarou.

E a mamãe, Lorena Maria, também não escondeu as expectativas. Na quinta-feira, 13, a influenciadora recorreu às redes sociais para enviar uma mensagem ao herdeiro. “Bora, mini querido, todo mundo te esperando”, disse ela ao compartilhar um registro exibindo a barriga de grávida. Confira o story de MC Daniel!

