MC Daniel relata susto com gravidez de Lorena Maria: 'Emergência'

Grávida de MC Daniel, a influenciadora Lorena Maria precisou ir à emergência com o cantor durante a madrugada após susto

MC Daniel usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 16, para dividir com os seguidores um susto que vivenciou com a namorada grávida, Lorena Maria, durante a madrugada. Por meio de seus stories no Instagram, o cantor revelou que a companheira precisou ir às pressas para um hospital após se deparar com um sangramento.

Apesar do momento de tensão, MC Daniel tranquilizou os fãs e garantiu que tanto Lorena quanto o bebê estão bem. A influenciadora digital e empresária está à espera de um menino, primeiro filho do casal.

"Tivemos um susto nesta madrugada quando estávamos indo dormir... Lorena teve um sangramento, viemos na emergência, fizemos ultrassom e, graças a Deus, está tudo bem", escreveu o artista, mostrando que os dois correram para a maternidade por volta das 3h da manhã.

Momentos antes, Lorena Maria compartilhou em seu perfil oficial novos registros da barriguinha de grávida. Deitada em uma cama, a mamãe de primeira viagem contou que ainda não consegue sentir o bebê mexendo totalmente, mas que presencia algumas sensações.

O casal anunciou publicamente a gestação em agosto deste ano, dias após oficializarem a união. O sexo do bebê foi revelado exclusivamente por Ana Maria Braga durante o programa 'Mais Você', da TV Globo.

"Era o maior sonho da minha vida, desde quando não tinha boas condições já sonhava em ser pai. Deus me abençoou com uma mulher muito incrível, estou muito feliz. Sinto que [caiu a ficha] já, mas todos os meus amigos falam que só vai cair quando pegar no colo", detalhou Daniel ao 'Gshow'.

MC Daniel surpreende Lorena Maria com presente personalizado

Na última sexta-feira, 13, a influenciadora digital e empresária Lorena Maria foi surpreendida com um presente bastante especial do namorado, MC Daniel. Em suas redes sociais, ela compartilhou com os seguidores detalhes do item em referência ao primeiro filho do casal, que é um menino.

Através dos stories do Instagram, Lorena revelou que MC Daniel a presenteou com uma aliança de ouro personalizada com os batimentos cardíacos do herdeiro. Na imagem publicada pela famosa, também é possível perceber o desenho de um bebê; confira detalhes!