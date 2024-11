Virginia Fonseca se derrete com momento fofo entre os filhos: 'Cuidando'

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou ao mostrar o filho caçula, José Leonardo, sendo cuidado pelas irmãs mais velhas

Virginia Fonsecaexplodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 28, ao mostrar um momento fofo entre os três filhos, frutos de seu casamento com o cantor Zé Felipe.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital e apresentadora do SBT mostrou a filha mais velha, Maria Alice, de três anos, dando mamadeira para o irmão cacula, José Leonardo, de dois meses, enquanto Maria Flor, de dois anos, observa o momento.

Ao postar o registro que recebeu, a mamãe coruja, que está gravando seu programa em São Paulo, se derreteu. "Mariazinha e Floflo cuidando e admirando o irmão", escreveu Virginia na legenda.

Nesta última quarta-feira, 27, Virginia se divertiu ao mostrar para os seguidores que Maria Alice e Maria Flor foram renovar o passaporte e que José Leonardo iria fazer o dele. "Gente, hoje as crianças foram fazer e renovar passaporte. José Leonardo - Fazer. Marias - Renovar. Seguem as fotos", explicou. A primogênita e o caçula saíram mais sérios, enquanto Flor fez questão de fazer pose.

Maria Alice dá mamadeira para José Leonardo - Foto: Instagram

Maria Alice com o irmão - Foto: Instagram

Qual a doença de Virginia Fonseca?

Em suas redes sociais, há anos Virginia Fonseca desabafa sobre as suas intensas dores de cabeça, que não passam com analgésicos comuns. A influenciadora está realizando um tratamento no Headache Center Brasil, localizado em São Paulo.

Sempre que está na capital paulista, a famosa também aproveita para se consultar com o dentista, com quem trata DTM (Disfunção Temporomandibular). A condição é causada por alterações na articulação temporomandibular, que liga o maxilar ao crânio.

Não há uma causa definida para a condição, mas muitas coisas podem influenciar como estresse, lesão na mandíbula, postura errada, mascar chiclete e até mesmo ansiedade e depressão. A DTM é uma das causas das dores de cabeça intensas. Saiba mais!

