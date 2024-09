A atriz Marcela Barrozo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito de sua filha, Luiza, de 3 meses

Marcela Barrozo explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um clique inédito de sua filha, Luiza, de três meses, fruto de seu casamento com o advogado Luiz Fernando Pinto.

No clique publicado no feed do Instagram, a bebê aparece deitada na cama, usando um body claro. Luiza esbanjou fofura ao surgir sorridente e com o dedinho na boca. Ao dividir a imagem, a mamãe se derreteu. "Muito linda pra ficar só nos stories! Mamãe ama muito", escreveu a atriz.

O post recebeu diversos elogios. "Que lindinha, muito fofa", disse uma seguidora. "Tão linda parece uma boneca de porcelana", escreveu outra. "Ah que lindeza. Deus abençoe vocês, Má", falou uma fã. "Linda demais, dá vontade de morder de tão fofinha", confessou mais uma.

Vale lembrar que Marcela começou a carreira quando era criança e participou de novelas de sucesso, como Sabor da Paixão (2002), Chocolate com Pimenta (2003), Senhora do Destino (2004), e Duas Caras (2007), todas da Globo. Ela também atuou em tramas da Record como Vidas em Jogo (2011), Os Dez Mandamentos (2015) e Gênesis (2021).

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcela Barrozo (@marcelabarrozo)

Marcela Barrozo mostra o quartinho da filha

A ex-atriz mirim Marcela Barrozo encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes do quarto da filha, Luiza. A menina é fruto de seu casamento com o advogado Luiz Fernando Pinto. Para o quartinho da herdeira, a mamãe escolheu móveis brancos. Além do berço, no cômodo tem um sofá e uma estante.

Ao postar a foto em que aparece no local com a filha nos braços, Marcela se derreteu. "Eu e meu pacotinho de amor no quarto dos sonhos. Sou completamente apaixonada no enxoval de berço e cama da Luiza... eu não podia ter amado mais", escreveu a famosa na legenda. Veja a publicação!