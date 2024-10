Mãe de Neymar, Nadine comemora aniversário de primeiro ano de Mavie

Mavie é fruto do relacionamento do jogador com a influenciadora Bruna Biancardi, e terá duas festas para celebrar seu primeiro aniversário

Neste domingo, 06, Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, comemorou com um post nas redes sociais o primeiro ano da neta Mavie. A mãe do jogador postou um carrossel de fotos com a pequena e derreteu seus seguidores. A pequena é fruto do relacionamento de Neymar com a parceira, a influenciadora digital Bruna Biancardi.

"Meu Deus! Peço a ti pela vida da minha bebê, hoje se completa 1 aninho de vida. Que o senhor possa cuidar e guardar sua vida, sei que seus caminhos já estão escritos por ti, que a cada manhã ela sinta o seu amor. Abençoe seu dia e proteja-a de tudo. Parabéns!", escreveu vovó coruja.

Os seguidores da mãe do craque desejaram felicidades para a pequena e se imprecionaram com a semelhança com o pai: “Neymar versão feminina, como é perfeita”, escreveu uma seguidora, “Mavie perfeita de linda e sorridente”, comentou uma segunda, “O sorriso mais contagiante! Que Deus te abençoe e muita saúde”, disse uma terceira.

Veja os cliques:

Mavie vai ter duas festas de aniversário; descubra detalhes!

Vale ressaltar que a pequena terá duas celebrações, uma na Arábia e outra no Brasil, em novembro. A menina completa o primeiro ano de vida neste domingo, 06, e ganhará uma festa ao lado da família e de amigos próximos, que foram até a Arábia Saudita para passar o dia tão especial ao lado da aniversariante.

O resort escolhido por Biancardi e Neymar é o St. Regis Red Sea Resort, localizado na ilha de Ummahat, no mar vermelho, em uma região que é conhecida como "Maldivas da Arábia Saudita". O casal já viajou com a filha para esse hotel em maio deste ano, e mostrou um pouco do lugar nas redes sociais.

Na sexta-feira, 04, Bruna falou sobre o resort. "Chegamos no paraíso. Sério! Viemos passar o aniversário da Mavie aqui no Red Sea. Já viemos outra vez, mas, agora, viemos passar mais dias com família, amigos, para comemorar o dia dela, o ano dela", contou.