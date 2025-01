Nos preparativos para desfilar no Carnaval, a cantora Lexa ficou surpresa ao tirar suas medidas durante a primeira gravidez; confira

Na tarde desta sexta-feira, 17, a cantora Lexa usou as redes sociais para compartilhar as mudanças em seu corpo desde o início da gravidez. A funkeira registrou suas medidas para o desfile de Carnaval de 2025, quando será rainha de bateria da Unidos da Tijuca, e as comparou com as de outubro de 2024, quando anunciou a gravidez de Sofia, sua primeira filha com Ricardo Vianna.

"Gente minha cintura era 68", disse ela, surpresa. "A última medição que a gente vai fazer vai ser na semana do carnaval", ressalta o amigo da cantora. "Nossa! Vou estar enorme então.", brinca a mamãe coruja, que surgiu tirando as medidas do busto, quadril, cintura e pernas, para a produção de sua fantasia de Carnaval.

No vídeo publicado, a famosa também se assustou ao conferir as medidas de seu quadril, que agora possui 111 cm. "Oi? Não é possível! Tira de novo? Não é possível que eu esteja com tudo isso", ressaltou. "Eu tô assustada", completou a artista, enquanto o amigo lembrou que, em novembro do último ano, o quadril de Lexa media 106 cm.

"É óbvio que sabemos que a tendência é crescer, mas quando os números vão pulando nessa velocidade a gente assusta, Deus abençoe filhota! Mamãe tá amando vc aqui", declarou a artista na legenda da publicação.

Assista na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Lexa surge com o olho inchado nas redes sociais

Em suas redes sociais, Lexa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores. Na quinta-feira, 16, a cantora publicou em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece com um dos olhos inchado e com a pálpebra avermelhada.

"Galera, eu vou ficar mais quietinha hoje. Olha o estado do meu olho esquerdo, está super inchado. Acordei com ele assim, só o esquerdo", disse ela, sem dar mais detalhes sobre o que poderia ter causado o inchaço. Veja o registro.

